von Peter BlaiknerTAM-Produktion 2016Zum Stück:Jeanine und Bernadette, zwei Freundinnen im besten Alter, wollen etwas unternehmen. Doch schon der Blick vom Balkon ihrer Wohnung bringt sie in eine Welt, wo das richtige Leben zu Hause ist. Die Wohnung ist die Bühne, die Welt ist das Publikum, das aus dem Lachen kaum heraus kommt. Jeanine und Bernadette erzählen von Ihrem Leben als Frauen, in dem es sich meist um das eine dreht: um Männer und Hunde, um Hunde und Männer. Die lebenslustige Jeanine und die zunächst eher biedere, von ihrem Mann betrogene Bernadette sind auf der Suche nach einem Mann, aber die Konkurrenz ist groß! Einerseits wildern schon die Schülerinnen in ihrem Revier, andererseits sind auch die jugendlichen Omis, die ihre Kinder bereits groß gezogen haben, eine starke Konkurrenz für die beiden Freundinnen im Stereo-Alter. Aber auch ihre eigene Beziehung zueinander kommt nicht zu kurz, schließlich sind sie ja Busenfreundinnen.Die derb-komischen Bildergeschichten des großen französischen Karikaturisten der 1970er Jahre, Jean-Marc Reiser, liefern den Ausgangspunkt für diese Komödie voll irrwitziger Situationen.

Peter Blaikner, geboren 1954 in Zell am See, ist Autor, Musiker und Kabarettist. Er studierte an der Universität Salzburg Germanistik und Romanistik und erreichte vor allem mit seinen Kindermusicals wie Ritter Kamenbert, Das Hausgeisterhaus, Alex, die Piratenratte, Till Eulenspiegel oder König Badeschwamm im deutschsprachigen Raum bisher mehr als eine Million Theaterbesucher. Die meisten seiner Stücke für Erwachsene wurden am Kleinen Theater in Salzburg, Schallmoos, uraufgeführt, 2012 die „Busenfreundinnen“ und zuletzt 2016 „Singles im Nebel.Besetzung:Jeanine - Elisabeth DatlerBernadette - Renate NeunteufelKostüme/Ausstattung: Adele SchadenLicht- und Tontechnik: Viktoria KutilRegie: Ewald Polacek