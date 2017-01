Die beliebtesten Babynamen

07.01.2017, 00:00 Uhr

Dem Kind einen Namen geben ist gar nicht so einfach: vom Hundeorakel bis zu Erasmus von Rotterdam

Daniel und Sarah waren laut Statistik der Plattform babygalerie.at 2016 die beliebtesten Namen der Waidhofner. In ganz Niederösterreich sind es Tobias und Anna. (Siehe Zur Sache). Doch oft gehen der Namensfindung erbitterte Kämpfe, Diskussionen und taktische Geplänkel voran. Die Bezirksblätter haben Eltern befragt, wie lange sie über den Namen beraten haben, welche Namen im Spiel waren und wer sich letztlich durchgesetzt hat.

Wie aus Erasmus eine Elisabeth wurde

Leg dich nicht mit Schwangeren an!

Die Top 10 der beliebtesten Namen der Waidhofner

Ulrike Pecina half in ihrer über 30-jährigen Karriere als Hebamme rund 3.000 Kindern auf die Welt. Dass sich manche Eltern bei der Namensfindung schwer tun, kann die Waidhofnerin verstehen: "Das habe ich selbst erlebt. Mein damaliger Mann wollte unbedingt, dass unser Kind Erasmus, nach Erasmus von Rotterdam, genannt wird. Zum Glück ist es eine Elisabeth geworden".Dabei hat die erfahrene Geburtshelferin einen einfach Tipp für alle jungen Eltern bei der Wahl eines Vornamens parat: "Der Name muss zum Kind passen. Also schauen Sie sich das Baby an und wählen Sie dann einen passenden. So viel Zeit ist auf jeden Fall". Und wer sich gar nicht einigen kann: "Fragen Sie ihr Kind, vielleicht gibt es ja eine Reaktion". Persönlich hat Pecina eine Vorliebe für klassische Namen: "Ich habe mich immer über einen Joseph gefreut." Ein letzter Tipp: "Orientieren Sie sich nicht an irgendwelchen Hitlisten oder an ihren Großeltern. Den Namen Ihres Kindes suchen nur Sie aus."Ganz einfach war die Namenssuche für die kleine Valentina auch nicht, wie Mama Denise Kiehtreiber bestätigt. "Mein Verlobter Daniel und ich haben vier Namen auf eine Liste geschrieben und immer einen weggestrichen, bis unser Favorit übrig blieb. Das hat sich aber über Wochen hingezogen". Letztendlich blieben Valentina und Sophie übrig. "Mein Verlobter wollte Sophie, ich Valentina - und bei sowas setzt sich die Frau durch", lacht die junge Mutter.Dabei entwickelten Denise und ihr Zukünftiger schon sehr kreative Ansätze der Namenswahl - und zwar als Hunde-Orakel. Vier Zettel mit den Favoriten Sophie, Valentina, Marie und Johanna wurden mit Leckerlis versehen und in der Wohnung verteilt - zu welchem Zettel der Hund als erstes lief, sollte entscheiden, welchen Namen die Tochter tragen wird. "Er ist aber direkt zu Marie gelaufen, das wollten wir dann doch nicht", so Denise.Acht Kinder hat Melanie Schiefer - mit der Namensgebung für Elias, Lion, Sophia, Fabio, Isabella und Hanna hatte die Groß Sieghartserin keine Probleme. Mit ihrem frisch vermählten Gatten ist noch ein Mädchen unterwegs. "Gott sei dank", lacht Melanie. "Sonst hätte ich mich gegen Ramos durchsetzen müssen". Letztendlich konnte sich das Paar auf Mila einigen. "Das hätte sonst sicher für einige Diskussionen gesorgt."

Die beliebtesten Babynamen der Waidhofner

Die Top 10 der beliebtesten Namen der Niederösterreicher

Daniel: 9Sarah: 9Leon: 8Sophie: 8Lukas: 8David: 8Jakob: 8Alexander: 7Valentina : 7Fabian: 7

Tobias: 192Anna: 183Lukas: 153Jonas: 148David: 139Sebastian: 137Fabian: 136Felix: 132Jakob: 130Elias: 129