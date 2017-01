Feuerwehr Heinreichs leistete 8.500 Stunden

08.01.2017, 15:29 Uhr

Das wichtigste Ereignis des vergangenen Jahres war die Stationierung eines Teleskopladers des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Heinreichs. Der Verband kaufte für jeden niederösterreichischen Bezirk ein solches multifunktionales Gerät für Katastropheneinsätze an, der Lader für Waidhofen/Thaya ist seit Sommer in Dienst gestellt. Die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder ist bereits in vollem Gange und wird auch laufend fortgesetzt.

Im Jahr 2016 musste die Wehr 14 Einsätze bewältigen. Insgesamt leisteten die Mitglieder bei verschiedenen Tätigkeiten, Arbeiten und Übungen über 8.500 Stunden für die Feuerwehr. Auf diese Statistik ist Kommandant Zainzinger besonders stolz: „Im Schnitt kann man sagen, das in Heinreichs jeden 3. Tag ein Kamerad etwas für die Feuerwehr macht. Und es gibt kein einziges Mitglied, das im vergangenen Jahr nicht zumindest einmal bei einer Feuerwehrtätigkeit teilgenommen hat.“Besonders erfreulich war auch der Neubeitritt von Franz Turozzi, womit die Wehr aktuell 44 Mitglieder hat. Zahlreiche Kameraden absolvierten im Jahr 2016 Ausbildungen und Kurse, in der Marktgemeinde Vitis hat keine Feuerwehr so viele Kurstage absolviert wie Heinreichs. Der für die Ausbildung zuständige Kommandat-Stv. Clemens Wimmer lobte in seinem Bericht das Engagement und bat auch weiterhin um viel Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung. So soll in den nächsten Wochen auch wieder eine Gruppe die Ausbildungsprüfung Löscheinsatz in Bronze und Silber absolvieren, die Vorbereitungen dazu sind bereits in vollem Gange.Besonders freute sich das Feuerwehrkommando darüber, im Rahmen der Jahreshauptversammlung zahlreiche Mitglieder befördern zu können. Philipp Kainrath und Janine Kainrath wurden zum Oberfeuerwehrmann, Hans-Peter Scherzer zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Matthias Bauer und Christoph Weiß absolvierten im Jahr 2016 erfolgreich die Ausbildung zum Gruppenkommandant und wurden beide zum Löschmeister befördert. Dominik Bauer wurde der Dienstgrad Oberlöschmeister verliehen. Johann Ramharter feierte im vergangen Jahr seinen 65. Geburtstag und wurde somit in den Reservestand überstellt, auf Grund seiner Verdienste für die FF-Heinreichs wurde ihm der Dienstgrad Ehrenlöschmeister verliehen. Auch der langjährige Kommandant-Stv. Franz Bauer ist seit letztem Jahr im Reservestand, die Kameraden bedankten sich mit einem Geschenk für seinen Einsatz.In ihren Grußworten dankten Unterabschnittskommandant Günther Bauer und Vizebürgermeister Hermann Lauter der Wehr vor allem für die Bereitschaft, sich als Stationierungsfeuerwehr für den Teleskoplader zur Verfügung zu stellen.