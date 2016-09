AT

VITIS. Am Mittwoch, dem 5. Oktober von 15 bis 16.30 Uhr, findet im Seelsorgeraum des Pfarrheims Vitis, unter der Leitung von Verena Pichler, ein Aktivnachmittag für Junggebliebene, Seniorinnen und Senioren statt.

An diesem Nachmittag erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über die Funktionen ihres Körpers und ihres Gehirns mit vielen Übungen, die Spaß machen und Körper, Geist und Seele in Einklag bringen.

Weiterer Termin: Dienstag, 15. November von 15 bis 16.30 Uhr.