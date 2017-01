Krankenhaus-Mitarbeiter wollen Onkologie-Patienten helfen

17.01.2017, 15:59 Uhr

Diagnose Krebs: Mitarbeiter des Landesklinikums gestalten Leitfaden für Betroffene

WAIDHOFEN. Die Diagnose Krebs verändert das Leben und bringt den Alltag aus dem Gleichgewicht. Sie stellt eine Einschränkung in seelischen, körperlichen und sozialen Belangen dar. Im Laufe dieser Erkrankungen und den dafür notwendigen Therapien stellen sich häufig Fragen für Betroffene und deren Angehörige.Um diese neue Situation besser bewältigen zu können, hat das Team der onkologischen Ambulanz des Landesklinikums Waidhofen einen Leitfaden erstellt, um den Patientinnen und Patienten den Umgang mit der Krankheit an sich und den neuen Lebensumständen zu erleichtern. Zusätzlich wurde eine neue Informations-Tafel vor dem Wartebereich gestaltet, die erste Einblicke in den Tagesablauf der onkologischen Ambulanz ermöglicht.

Anfang 2013 wurde mit dem Umbau der onkologischen Ambulanz der Grundstein für eine effizientere und größere Tagesklinik gelegt. In einer angenehmen Atmosphäre, mit einem eingespielten Team und einer höheren Bettenanzahl können seitdem mehr Patientinnen und Patienten mit individuell auf sie abgestimmten Therapien betreut werden.Die Hauptaufgabe des speziell auf onkologischer Basis ausgebildeten Personals ist die Rundumversorgung der Patienten. Dies beinhaltet sämtliche therapeutische Maßnahmen, wie Blutabnahme, Port-a-Cath-Versorgung, Zubereitung und Verabreichung von Chemotherapien sowie auch psycho-onkologische Betreuung, die zusätzlich durch eine hausinterne psychologische Onkologin unterstützt wird.Das Ärzteteam unter der Leitung von Primar Andreas Kretschmer gewährleistet neben optimaler medizinischer Versorgung auch Unterstützung in Betreuungs- und Lebensfragen.Zudem wird wöchentlich das „Tumorboard“ abgehalten, bei dem Fachärzte übergreifend aus unterschiedlichen Abteilungen und Landeskliniken gemeinsam via Videokonferenzsystem über weitere Vorgehensweisen in der Behandlung der Patientinnen und Patienten beraten und entscheiden. Das Team der onkologischen Ambulanz ist stets bemüht, jeder Patientin und jedem Patienten seine Ängste zu nehmen, Krankheiten zu bewältigen und damit Sicherheit zu geben.