Lauter Narren in Waidhofen

05.02.2017, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events sie nicht versäumen dürfen.

"Nein, das mach ich nicht mehr"

BEZIRK WAIDHOFEN. Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Zu den unbestrittenen Faschings-Zeremonienmeistern im Bezirk gehört der Groß Sieghartser Feuerwehrkommandant Christian Reegen. Alle vier Jahre organisiert Reegen mit den Mitgliedern der Wehr einen Faschingsumzug. Sein peinlichstes Kostüm: "Einmal war ich als Schulmädchen unterwegs", lacht Reegen im Gespräch mit den Bezirksblättern. Nachsatz: "Ich glaube nicht, dass ich das wiederhole". Allzu große Sorgen über kompromittierende Fotos von damals muss sich Reegen aber nicht machen, schließlich war die ganze Truppe als Schulklasse unterwegs. Stolz ist Reegen schon eher auf das Kostüm des Asterix-Druiden Miraculix - der ist ja schließlich auch der heimliche Anführer des gallischen Dorfes.

Bezirkshauptstadt ohne Faschings-Event

Premiere in Thaya

Fans der ausgefallenen Kostüme des Groß Sieghartsers müssen sich aber noch ein wenig gedulden: erst 2020 wird es den nächsten Umzug in der Bandlkramerstadt geben.Eigentlich stünde auch in Waidhofen ein Faschingsumzug am Programm, scheiterte aber aus Haftungsgründen: bei den Organisatoren der Wirtegemeinschaft wollte niemand die Haftung übernehmen und auch die Gemeinde winkte ab.Doch Faschingsnarren müssen nicht verzweifeln. Die Karlsteiner lassen es heuer nämlich auf ihrem Faschingsumzug richtig krachen. Am 25. Februar geht das bunte Treiben schon um 8.30 Uhr beim Feuerwehrhaus los. Mit welchen Verkleidungen die Karlsteiner zu sehen sein werden, will Kommandant Erwin Hofstätter noch nicht verraten: "Lasst euch überraschen!"Ähnliche Geheimhaltung pflegt man auch um Thaya, will man nähere Details zum Faschingsleilei am 17. Februar im Gemeindezentrum erfahren. Nur so viel, die Faschingsnarren beginnen um 20:17 Uhr - und zwar pünktlich. Beim Faschingsleilei handelt es sich um eine Premiere. "Ein Gesangsabend im Fasching war uns zu wenig", berichtet Obfrau Sonja Kloiber. Deshalb hat man das Programm neben Gesang um Linedance, Akkordeonmusik und Sketche erweitert. Aber auch zu den Sketchen wird nichts verraten: die haben nämlich die Protagonistin selbst der Organisatorin noch nicht verraten. Ein kleines Highlight verrät Kloiber dann doch: "Wir werden auch G'stanzl singen, da wird es sicher das eine oder andere lustige Kostüm geben".17.02.2017 Ball der FF Kollmitzdörfl17.02.2017 Faschingsleilei im Gemeindezentraum Thaya, 20:17 Uhr18.02.2017 Pfarrball Waidhofen19.02.2017 Kindermaskenball Thaya24.02.2017 Lumpenball im Pfarrstadel Ludweis25.02.2017 13. Karlsteiner Faschingsumzug25.02.2017 Ball der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichschlag25.02.2017 Faschingsgschnas der ÖVP Vitis25.02.2017 Ball der FF Oberndorf/Raabs26.02.2017 Kinderfasching SPÖ Raabs26.02.2017 Kindermaskenball Groß Siegharts26.02.2017 Lustiger Faschingssonntag des Pensionistenverbands Vitis27.02.2017 Bunter Faschingsnachmittag für SeniorInnen in Vitis27.02.2017 Faschingskehraus Groß Siegharts28.02.2017 Faschingsausklang im Dorfzentrum Münchreith