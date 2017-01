Marktgemeinde Karlstein an der Thaya erhält Auszeichnung für Multikulturelle Gartenvision

31.01.2017, 13:49 Uhr

Die Marktgemeinde Karlstein erhielt die Auszeichnung für das Projekt „Multikulturelle Gartenvision 2017“. Mikl-Leitner überreichte den Gewinnern einen Finanzierungsschecks zur Realisierung ihrer erfolgversprechenden Ideen. Der Ideenwettbewerb war für die 38 Preisträgerinnen und Preisträger mit insgesamt 150.000 Euro dotiert.

Über 180 Gäste aus Gemeinden, Kleinregionen, Dorferneuerungsvereinen und Jugendgruppen fanden sich am Montagnachmittag im Leopoldsaal des Landhauses ein. Insgesamt waren 88 innovative und gemeinschaftsfördernde Projekte eingereicht und durch eine Expertenjury bewertet worden. Erstmals wurden in der Sonderkategorie „interkulturelles gemeinschaftliches Gärtnern“ von „Natur im Garten“ auch ökologische Gartenprojekte ausgezeichnet. „Die Rekordanzahl an Einreichungen zu diesem Ideenwettbewerb zeigen, wie aktiv die Niederösterreichinnen und Niederösterreicher ihr Bundesland mitgestalten. Davon profitieren das Land Niederösterreich und seine Gemeinden – durch dieses Engagement wird unser Bundesland noch lebenswerter“, so LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner: „Der Sonderpreis ,interkulturelles gemeinschaftliches Gärtnern‘ von ,Natur im Garten‘ gilt jenen Projekten, die das Gärtnern als generationenübergreifendes und kulturverbindendes Element in unserer Gesellschaft fördern. Denn der Garten ist Ort der Kommunikation und Interaktion.“