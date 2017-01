Meteorologen warnen vor massivem Eisregen

30.01.2017, 10:52 Uhr

Eispanzer könnte jenen von 2014 übertreffen, sagen Experten

WALDVIERTEL. Dem Waldviertel steht ein massiver Wetterumschwung bevor. Experten warnen, es könnte wieder zu einer Eiskatastrophe kommen.Die gute Nachricht vorweg: es soll ab Dienstag wärmer werden. Das ist aber potentiell gefährlich, meint etwa Meteorologe Manuel Weber aus Oberedlitz in seinem Wetterblog. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag und auch dienstags tagsüber werden die Temperaturen auf 0 is 1 °C steigen. Es wird, so die Experten, auch zu Niederschlägen kommen. Trifft der Regen auf die kalte Oberflächen, gefriert er sofort und sorgt für eine dicke Eisschicht. Straßen könnten sich so in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. Weber spricht von einer "potentiell gefährlichen Situation".

Auch die ZAMG sprach eine Warnung für das Waldviertel aus. Ob es zu einer Eiskatastrophe wie im Dezember 2014 kommt, ist aber fraglich: "Wenige Zehntelgrad werden das entscheiden", so Weber.