Norwegen: Eine musikalische Bilderreise

WAIDHOFEN. Ihre Affinität zu Skandinavien verbindet Matthias und Bettina Ledwinka seit der gemeinsamen Maturareise, die sie quer durch Norwegen, Schweden und Finnland führte. Es folgten nicht nur weitere Trips in verschiedenste Regionen des Nordens, auch musikalisch entwickelte sich eine gewisse Vorliebe zu skandinavischen Künstlern. Bei dieser Bilderreise zeigen sie ihre schönsten Fotos und erzählen sowohl Wissenswertes über die präsentierten Orte als auch allerlei amüsante Anekdoten. Dazu spielen sie live auf Piano und Gitarre Musik aus und über Norwegen. Ein etwas anderer Bildervortrag, der bei seiner Premiere im Kulturkeller Dobersberg vom Publikum derart positiv aufgenommen wurde, dass nun weitereVorführungen im Waldviertel in Planung sind.

Mag. Matthias Ledwinka studierte Geographie und Geschichte an der Universität Wien und arbeitet heute als Grafiker, Fotograf und Musiker in Dobersberg / Niederösterreich.Mag. Bettina Ledwinka ist Musikerzieherin und Musiklehrerin. Sie unterrichtet am Gymnasium Zwettl und an der Musikschule Thayaland.Vorverkaufskarten: 10 Euro / Raika Waidhofen, AK: 12 Euro, Präsentiert vom Kulturverein LiMuPic in Kooperation mit der Waldviertel Akademie