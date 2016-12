Sicher vor Online-Betrug: Einfach vor Ort einkaufen!

12.12.2016, 00:00 Uhr

"Im lokalen Einzelhandel kann man sich sicher sein, dass man nicht auf dubiose Angebote hereinfällt", erklärt EKZ-Centermanagerin Denise Kiehtrieiber. "Bei uns kann man sich jedenfalls sicher sein, dass alles seriös abläuft". Es müssen aber auch nicht immer gleich Kriminelle im Netz sein, die die Shopping-Freude vermiesen: "Bei uns kann man alles umtauschen, wenn das Weihnachtsgeschenk dann doch einmal nicht passen sollte. Das ist bei Waren aus dem Internet deutlich schwieriger".Dass der Buchkauf vor Ort auch heute noch seinen Reiz hat, beweist die Buchhandlung Kargl in Waidhofen - und das seit exakt 104 Jahren. "Jeder Mensch sollte mit einem guten Buch ins Bett gehen - oder mit jemandem, der eines gelesen hat", lautet der aktuelle Werbespruch. Zwar ist der Konkurrenzdruck durch die Internet-Giganten groß, aber: "Wenn Sie ein Buch für Ihre Tante suchen, ist die Chance bei uns groß, dass wir das richtige finden - wahrscheinlich weil wir Ihre Tante sogar kennen. Aber auch wenn nicht, finden wir was", sagt Chefin Irmgard Karlik. Für Kunden auf der Suche nach Fachliteratur sei es zudem enorm schwierig sich zurechtzufinden - auch dabei hilft der Buchhandel vor Ort. Zudem hat das Hineinschauen und Stöbern seinen ganz eigenen Reiz, so die Buch-Expertin.Vor allem bei Bekleidung und Mode aus dem Internet sollte man aufpassen. So geschah es kürzlich einer Niederösterreicherin, die auf bestellter aber unpassender Ware im Wert von 500 Euro sitzen blieb, weil sich der chinesische Onlinehändler weigerte diese zurückzunehmen. Probleme, die man vor Ort nicht hat: "Mit uns sitzen Sie nachher sicher nicht vor 100 Schachteln und wissen erst nicht, was Ihnen passt", erklärt Mode-Expertin Ulrike Ramharter. "Und wenn etwas einmal eine Hose wirklich zu lang ist, dann können wir das Problem auch gleich lösen. Und zurückschicken müssen Sie bei uns auch nichts!" Und: "Bei uns erhalten Sie zuerst die Ware und dann zahlen Sie. Nicht umgekehrt!"Um vor Betrug sicher zu sein, gibt die Arbeiterkammer NÖ Tipps für einen sicheren Einkauf:• Eine .at oder .de Domainendung sagt nichts über die Herkunft des Shops aus! Firmenname, Anschrift und Telefonnummer müssen ersichtlich sein. Im Impressum sehen Sie, wo sich der Vertragspartner befindet.• Produkte und Garantiebedingungen sollten genau und übersichtlich beschrieben und AGB transparent und leicht zugänglich sein.• Transparente Preise: Der Produktpreis und alle zusätzlich anfallenden Kosten für Transport, Verpackung etc. werden auf transparente Weise dargestellt.• Keine Banküberweisungen vor Erhalt der Ware oder Bargeldtransferservice wie Western Union. Eine sichere Zahlungsmöglichkeit sollte gewährleistet sein. Am sichersten ist Kauf auf Rechnung. Beliebt sind auch Kreditkarte und Zahlungsservices wie Paypal. Achtung: Der beworbene Käuferschutz von Paypal gilt bspw nicht für Gutscheine oder motorisierte Fahrzeuge.• Liefertermin vereinbaren. Das ist besonders bei Anlässen wie Weihnachten wichtig, damit die Ware rechtzeitig ankommt. Soll die Ware nur gekauft werden, wenn sie vor Weihnachten geliefert wird, muss das bei der Bestellung ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.• Skepsis bei sensationell günstigen Preisen. Auch im Internet hat niemand etwas zu verschenken. Fakeshops locken häufig mit günstigen Preisen, verlangen Vorauskasse und tauchen unter. Immer wieder wird nachgeahmte Markenware verkauft und aus Asien geliefert, und vom Zoll beschlagnahmt. Einen Überblick über betrügerische Shops gibt die Seite: watchlist-internet.at. Dort sind aktuell mehr als 800 problematische Webseiten aufgelistet.• Das österreichische E-Commerce Gütezeichen kann bei der Orientierung für sicheres Online-Shopping helfen. Es wird nur an jene Unternehmen vergeben, die gesetzliche Mindeststandards einhalten, transparente Bestellungsabläufe und einen geprüften Kundenservice anbieten. Infos auf guetezeichen.at. "Prüfen Sie Gütezeichen Im Netz generell immer mit Klick auf das Symbol. Erscheint kein Zertifikat, ist es im Regefall gefälscht", warnt Konsumentenschützer Michael Dunkl.• Nutzen Sie Ihr Rücktrittsrecht! Sie können innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware vom Vertrag zurücktreten. Ausnahmen gibt‘s zum Beispiel bei entsiegelter Software oder bei speziell angefertigen Waren.