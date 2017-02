Sie baggert wie ein Weltmeister

05.02.2017, 08:08 Uhr

Mit 11 Jahren begann Kathi's Volleyballkarriere mit der Wahl des richtigen Freifachs in der Schule. Mit 17 Jahren begann sie dann in der U19 von Gr. Siegharts und ein Jahr später kam sie in den Karder der Kampfmannschaft. Momentan spielt sie in der Position der Aufspielerin."Natürlich versuche ich mich bei jedem Training weiter zu steigern und für die Mannschaft das Beste zu geben", gibt sich Kathi motiviert.Als Jugendtrainerin der U13 und U15 verfolgt sie das Ziel, den Kindern Freude und Spaß an der Bewegung und vor allem den Volleyballsport zu vermitteln.Die Waidhofnerin studiert zur Zeit Deutsch und Biologie auf Lehramt. Wenn es die Freizeit zulässt, spielt sie neben dem Volleyball auch sehr gerne Tennis und geht Snowboarden.Für die nächsten Jahre hat sich Kathi Lamatsch gemeinsam mit ihrer Mannschaft, den Wiederaufstieg in die 1. NÖ Landesliga, zum Ziel genommen.