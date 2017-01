Tag der Bäuerin: Frauengesundheit und Tradition im 21. Jahrhundert waren die Themen

19.01.2017, 09:34 Uhr

Frauengesundheit einmal anders betrachtet und „Mit Tradition ins 21. Jahrhundert“ waren die Themen am Tag der Bäuerin

RAABS. Auch heuer folgten wieder über 90 Mitglieder des Vereins der Bäuerinnen der Einladung zum jährlichen Tag der Bäuerin ins Hotel Thaya nach RaabsGebietsbäuerin Doris Gutkas konnte zahlreiche Ehrgenäste begrüßen, darunter von der Bezirksbauernkammer Waidhofen/Thaya Kammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg, Kammersekretär DI Herbert Gutkas, Bezirksbäuerin Renate Kainz und LKR Franz Fischer. Seitens des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen/Thaya war Obmann Albin Haidl gekommen. Von der Raiba Thayatal Mitte waren Obmann Karl Nagl und Roland Wagner anwesend. Von der Niederösterreichischen Versicherung kamen Gebietsdirektor außer Dienst Werner Zeschek und Thomas Auer. Die Stadtgemeinde Raabs war durch Stadtrat Franz Bauer vertreten und auch der Ehrenpräsident des Niederösterreichischen Roten Kreuzes befand sich unter den Ehrengästen.

Zu Beginn berichtete Kammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg über aktuelle Themen der Bezirksbauernkammer und blickte kurz auf das Jahr 2016 zurück. Ihm folgten Dankesworte der Gebietsbäuerin Doris Gutkas an die Mitglieder für die gelungene Zusammenarbeit im Verein, und gab eine kurze Vorausschau auf das kommende Vereinsjahr.Anschließend präsentierte sich die Schülerinnen der Fachschule Edelhof mit einem Schuhblattler und Produkten Ihrer Junior-Firma.Es folgte ein äußerst informativer sowie mitreißender Vortrag der Sexualpädagogin Sabine Fallmann-Hauser. Themen wie Sexualität von Geburt an bis hin ins Alter, sowie der Umgang unserer Kinder mit den neuen Medien wurden erläutert. Weiters wurde nachhaltige Monatshygiene wie die Menstruationstasse und eine ökologischen Slipeinlage vorgestellt.Den Tag rundete ein bewegender Beitrag von Christine Hackl mit dem Titel „Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt“ ab. Sie erinnerte das Publikum wie wichtig es ist an Traditionen festzuhalten und betrachtete Themen wie „Wertewandel“ und „Klischee-Denken“ in der Landwirtschaft. Mit konstruktiven Denkanstößen und Impulsen für die Bäuerinnen ging ein äußerst informativer Tag zu Ende.