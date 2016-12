Brandgefährlich: Staatsverweigerer haben Waldviertler Beamte im Visier

16.12.2016, 00:00 Uhr

Sie leben hier im Waldviertel, erkennen den Staat Österreich aber nicht an - staatsfeindliche Verbindungen.

Gefahr für Normalbürger gering

WALDVIERTEL (ah/pez). Aussagen wie "Ich habe keinen Vertrag mit Österreich" - hören Beamte in der Region seit einiger Zeit vermehrt. Sogenannte "staatsfeindliche Verbindungen" bereiten den örtlichen Behörden momentan Kopfzerbrechen. Wir sprachen mit Experten über dieses Phänomen.Drohungen und Einschüchterungen solcher Verbindungen richten sich in erster Linie gegen Firmen, Behörden und in letzter Zeit verstärkt gegen Gemeinden und Polizei.

Papierterror

Zur Sache

Seit dem Vorfall im Hollenbach im Jahr 2014, bei dem 200 OPPT-Anhänger ihren eigenen Gesetzen folgen und ein "Gerichts"-Urteil über eine Anwältin fällen wollten, tritt dieses Phänomen in das Licht der Öffentlichkeit. In erster Linie zweifeln diese Personen an der Rechtmäßigkeit des Staates Österreich, sie meinen, Österreich sei eine „Firma“ und mit dieser hätten sie keinen Vertrag abgeschlossen.Bei der Polizei in Waidhofen kennt man die Staatsverweigerer nur zu gut - schließlich waren 60 Beamte an der Räumung des Hofes in Hollenbach beteiligt. Danach habe sich die Lage aber rasch beruhigt und seitdem sind die Staatsverweigerer nicht mehr in dieser organisierten Form aufgetreten, wie man im Bezirkspolizeikommando bestätigt."Die 'Reichsbürger', ein Phänomen, das aus Deutschland bekannt ist, tritt bei uns eher nur am Rande in Erscheinung. In Niederösterreich handelt es sich um die Bewegung OPPT, One People's Public Trust – deren Anhänger die Legitimation von Nationalstaaten in Frage stellen." Bewegungen der Freemen, Terranier, OPPT, Staatenbund Österreich - laut Experten verschwimmen die Grenzen.„Es gibt also eine Vielzahl an solchen Bewegungen, deren Gemeinsamkeit in der Ablehnung der staatlichen Strukturen liegt", so der NÖ Verfassungsschutz.Es stellt sich die Frage, welches Ziel diese Personen verfolgen. "Einerseits der Versuch, sich von finanziellen Forderungen zu befreien, staatliche Organe einzuschüchtern oder letztendlich sich zu bereichern. Die Einschüchterungsversuche und Forderungen richten sich meist persönlich gegen einzelne Sachbearbeiter oder Behördenleiter. Für 'Normalbürger' besteht keine unmittelbare Gefährdung", so der niederösterreichische Verfassungsschutz.Dafür für Beamte umso mehr - und zwar durch die so genannte Malta-Masche. Dabei wird von Amtspersonen für "Störung der Freizeit" ein absurder Stundensatz in einer Fantasierechnung verlangt. Mehrere Millionen Euro können die Forderungen betragen. Diese Fantasie-Schuld wird in ein offenes Schuldenregister der USA eingetragen. Ein Inkassobüro der Freeman auf Malta kauft die Ansprüche. Der Beamte erhält daraufhin einen Brief mit absurd hohen Forderungssummen. Viele Beamte tun das als Scherz ab und werfen den Brief weg. Das Problem: Unbeeinspruchte Forderungen können tatsächlich rechtskräftig werden.Die "Souveränen" stellten bereits mehrmals derartige Forderungen gegen Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen. "Einige in diese Aktivitäten (gemeint sind die Ereignisse in Hollenbach, Anm.) involvierte Beamte aber auch Privatpersonen wurden in das amerikanische Schuldenregister eingetragen. Aus diesem Grund wird, um größeren Schaden abzuwenden, dieses Schuldenregister von uns regelmäßig durchsucht, ob Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter neu eigetragen wurden", berichtet Bezirkshauptmann Günter Stöger gegenüber den Bezirksblättern.Auch mit dem so genannten "Papierterrorismus" kennt man sich in Waidhofen mittlerweile aus. Dabei wird versucht Behörden durch eine Flut an Eingaben zu lähmen. Oft passiert das aber anonym, deshalb sei es schwierig die Personen eindeutig staatsfeindlichen Gruppen zuzuordnen, so Stöger.In erster Linie zweifeln diese Personen der staatsfeindlichen Verbindunen an der Rechtmäßigkeit des Staates Österreich, sie meinen, Österreich sei eine „Firma“ und mit dieser hätten sie keinen Vertrag abgeschlossen. Ein Verhältnis zum OPPT, One People's Public Trust, ist naheliegend. Dieses Phänomen tritt oft in kleinen Gruppierungen auf. Manchmal handelt es sich um Wohngemeinschaften und Familienverbände. Hauptsächlich kann man aber sagen, dass sie als Einzelpersonen agieren.Dass diesen Personen ein Naheverhältnis zum rechten Lager zugesprochen wird, könne laut nö. Verfassungsschutz nicht bestätigt werden. Es gibt zwar vage Anknüpfungspunkte, aber so wie sich die Situation mit den Reichsbürgern in Deutschland darstellt, ist es bei uns in Niederösterreich nicht. Aktuell sind laut Bezirksblätter-Recherchen die staatsfeindlichen Gruppen unter anderem in Wolfshoferamt (Staatenbund, Bezirk Krems) und in den Bezirken Horn und Zwettl aktiv. Erst vergangene Woche fand ein Treffen der Staatenbündler in Krumau am Kamp statt.