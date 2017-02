6. Lauf der 19. Waldviertler Crosslaufserie in der Blockheide Gmünd

05.02.2017, 11:08 Uhr

105. Crosslauf für Emmerich Kuttner und Günter Franz vom LTU Waidhofen/Thaya

von insgesamt 120 Crossläufen seit Bestehen dieser Laufserie. Tolle Leistung!

Der LTU Waidhofen/Thaya war beim Blockheidelauf am 4. Februar 2017 in Gmünd mit 11 Läuferinnen und Läufer als teilnehmerstärkster Verein wieder erfolgreich vertreten. Der Wettergott hatte Einsehen und sorgte für schönes Wetter. Durch die Plusgrade waren die Streckenverhältnisse anspruchsvoll und der tiefe, oft sehr rutschige Untergrund forderten die Sportler sehr. Über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren am Start, des vom LT Gmünd toll organisierten Laufevents.

1. Waidhofner Thayarunde Halbmarathon im Juni als Generalprobe

Gute Plazierungen für den LTU Waidhofen:Beim U12 Kinderlauf belegte Magdalena Bogg den 3. Platz und beim U18 Jugendlauf wurde Lisa Neudert Fünfte. Sie war auch beim Hauptlauf am Start.Beim Hauptlauf über 3 Runden konnten Fritz Frühwirth den 8. und Günther FRANZ den 9. Gesamtrang erzielen. Marion Kandler kam als beste Frau vom LTU auf den 29. Gesamtrang. Besonders bemerkenswert ist, dass Emmerich Kuttner und Günther Franz hier bereits ihren 105. Crosslauf von insgesamt 120 Läufen seit Bestehen dieser Serie liefen. Eine bemerkenswerte Leistung der beiden „Urgesteine“ des LTU.Alle Ergebnisse gibt es auf der Homepage vom LT Gmünd.Eine wichtige Information für alle Laufsport-Interessierten:Höhepunkt aus LTU-Sicht wird wieder der Stadtlauf am 9. Juni 2017, der heuer um einen Lauftag erweiter wurde. Am Samstag, dem 10.Juni wird es am späteren Nachmittag einen Halbmarathon auf dem Thayarunderadweg geben. Start und Ziel ist wie beim Stadtlauf direkt vor der Sparkasse. Das ist die Generalprobe zu den Landesmeisterschaften im Halbmarathon, die der LTU für 2018 zugesprochen bekommen hat. Der Projekttitel lautet "1. Waidhofner Thayarunde Halbmarathon".