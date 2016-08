Hochleitner bei Flagfootball WM in Miami

28.08.2016, 18:17 Uhr

Der Matzleser Daniel Hochleitner reist als einer von insgesamt 13 Spielern des Nationalkaders zur Flagfootball WM nach Miami.

MATZLES/MIAMI. Am 5. September fliegen die 13 Spieler des Nationalkaders mit ihrem Betreuerstab nach Florida, um sich dort 2 Tage auf die WM vorzubereiten. Gleichzeitig findet auch die Damen-WM statt, bei der 14 österreichische Spielerinnen teilnehmen. Bei der WM, die vom 8. bis 11. September stattfindet, haben sich die 16 weltweit besten Teams qualifiziert. Österreich konnte sich durch den Vize-Europatitel im Vorjahr qualifizieren. Gespielt wird in 2 Achtergruppen, von denen die besten 4 ins obere Playoff aufsteigen und im KO-Modus um den WM Titel spielen. In der Gruppe von Österreich sind außerdem die Bahamas, Panama, USA, Deutschland, Japan, Israel und Neuseeland. Unsere Nationalmannschaft startet am Donnerstag gegen die Bahamas. Das Highlight ist sicherlich das Spiel gegen die USA am Samstag um 20:00 Uhr Ortszeit. Die WM sollte eigentlich auf den Bahamas stattfinden, aus organisatorischen Gründen mussten diese jedoch kurzfristig nach Miami verlegt werden. Der Verein von Hochleitner, die Klosterneuburg Indians sind stark vertreten: 3 Spieler der Offense, sowie die gesamte Defense (6 Spieler) spielen beim Tabellenführer der FLA. In insgesamt 3 sehr intensiven Trainingslagern wurden die 13 aus ursprünglich 22 Spielern ausgewählt. Hoffentlich ist das Nationalteam ähnlich erfolgreich wie 2012, als sie den Weltmeistertitel holten.