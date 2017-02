LTU bietet Gratistraining für Kinder und Jugendliche

15.02.2017, 10:47 Uhr

Hürdenlauf, Speerwurf, Hoch- und Weitsprung sowie Schwimmen und Spiele stehen auf dem Programm

WAIDHOFEN. Beim Kinder- und Jugendlauftraining des LTU Waidhofen werden nicht nur die Lauftechniken gelehrt und der Bewegungsapparat gestärkt sondern auch die Motorik geschult. Es gibt die Möglichkeit den Hürdenlauf, Speerwurf, Hoch- und Weitsprung zu erlernen. Spiele mit und ohne Ball gehören aber genauso dazu.Dieses Lauftraining findet jeden zweiten Freitag um 15 Uhr je nach Witterung auf der Leichtathletikanlage Waidhofen oder im Turnsaal der Volksschule Waidhofen statt und dauert etwa eine Stunde. Im Wechsel dazu findet jeden zweiten Donnerstag von 17 18:30 Uhr im Hallenbad Vitis die Kinder - und Jugendschwimmstunde (es können auch Erwachsene kommen) statt.

Hier liegt der Schwerpunkt in der Verbesserung der Kraultechnik. Aber es werden auch Brust, Rücken und Delphin unterrichtet. Technikübungen, Rollwende und Wasserspiele sind auch im Programm mit dabei. Mitmachen kann jeder der Interesse hat. Zu bezahlen ist lediglich der Eintritt ins Hallenbad. Die Trainer Elisabeth Reiter und Alex Frühwirth freuen sich auf den Besuch zahlreicher Kinder.Start: 16. Februar 17 Uhr Bad Vitis und 24.Februar 15 Uhr in der VS WaidhofenGemäß dem Motto das gute muss nicht immer teuer sein stehen beide Trainings kostenlos zur Verfügung, auch eine Mitgliedschaft ist nicht notwendig!Auch Einzelschwimmstunden werden Angeboten. Infos dazu bei Alex Frühwirth unter 0676/6967609