Ö3-Ski-Challenge in Schladming: Sieg ganz knapp verpasst

26.01.2017, 12:12 Uhr

Dobersbergerin Sigrid Haider lag sensationell in der Zeit, schied aber durch einen Torfehler aus

BEZIRK. Schafft es mindestens ein Kandidat aus dem Ö3-Team schneller zu sein, als der Letzte des Nightrace? Das war die große Frage bei der Ö3-Ski-Challenge heute früh in Schladming.Seit gestern Abend stand der Gegner fest: Der Österreicher Richard Leitgeb hat die Richtzeit gesetzt – 58:56 Sekunden. Ö3-Coach Benni Raich zeigte sich vor der Challenge zuversichtlich: „Das kann ja nicht so schwer sein.“Und es war wirklich sehr knapp: Johannes Pitterle aus Vils hat den Sieg mit einer Zeit von 58:71 Sekunden ganz knapp verpasst. Und Daniel Stelzer aus Graz hätte mit einer sensationellen Zeit von 58:04 Sekunden die Challenge für das Ö3-Team gewonnen – hätte er nicht beim ersten Tor eingefädelt. Auch die Dobersbergerin Sigrid Haider lag gut im Rennen, jedoch unterlief auch ihr ein Torfehler.

So ist das Ö3-Team gefahren:

„Wir waren ja ganz, ganz knapp dran in diesem Jahr. Respekt an alle Challenge-Teilnehmer, super gemacht“ lobt Non-Skiing-Captain Tom Walek die Kandidat/innen. Für das Ö3-Team bleibt es aber trotz Niederlage ein Once-In-A-Lifetime-Moment, der für viel Herzklopfen gesorgt hat. Der Ö3-Wecker machte es für zehn Hobbyskifahrer/innen möglich einmal im Leben einen Weltcup-Slalom zu fahren, am Originalhang, auf der Originalstrecke, gecoacht von Skilegende und Schladming-Rekordsieger Benni Raich.1. Ralph Hauser (43 Jahre) aus Sierning/Oberösterreich: Torfehler2. Mario Schartl (20 Jahre) aus Wien: Torfehler4. Florian Grünwald (28 Jahre) aus Abtenau/Salzburg: 1:09:59 Minuten5. Janik Schusser (18 Jahre) aus Maria Saal/Kärnten: Torfehler6. Markus Ettl (26 Jahre) aus Eibiswald/Steiermark: 1:22:37 Minuten7. Thomas Leeb (21 Jahre) aus Schützen am Gebirge/Burgenland: 1:29:44 Minuten8. Johannes Pitterle (24 Jahre) aus Vils/Tirol: 58:71 Sekunden9. Tobias Loinger (18 Jahre) aus Kramsach/Tirol: über eine Minute10. Daniel Stelzer (28 Jahre) aus Graz/Steiermark: Torfehler (58:04 Sekunden)