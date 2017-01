Neuer Standort für die „PUMPENoase-Familie“

09.01.2017, 00:00 Uhr

Ein halbes Jahr intensive Arbeit, die sich gelohnt hat. Das Team der PUMPENoase und zahlreiche heimische Unternehmen errichteten in nur einem halben Jahr das neue Geschäftsgebäude mit einer Fläche von 1.200m².Lange wurde im Vorfeld geplant, dann ging alles ganz flott. Nach einer Bauzeit von nur knapp sechs Monaten übersiedelte das Team der PUMPENoase mit Ende 2016 in das neue Geschäftsgebäude in der Europastraße in Vitis. (sichtbar von der B2 Richtung Horn)

1,4 Millionen Euro Investition

Mittlerweile 14 Mitarbeiter

Der Kunde steht im Mittelpunkt

Rund 1,4 Mio. Euro investierte die Firma in das neue Gebäude. Es umfasst insgesamt 1.200m² Nutzfläche, wovon 600m² auf das beheizte Lager, 500m² auf Bürofläche und 100m² auf einer Werkstatt entfallen. Der Neubau ist nicht nur groß, sondern auch modern. Ein Schulungsraum bietet nun auch Platz für Kundenschulungen sowie Fachvorträge von Hauptlieferanten.Eine nochmalige Erweiterung der Lagerhalle ist sichergestellt und wurde bei der Planung bereits berücksichtigt. Auf diese Weise ist das Unternehmen für die Zukunft bestens gerüstet. Das Objekt wurde ausschließlich durch regionale Firmen errichtet.Das Unternehmen startete erst im Jahr 2010 mit nur zwei Teilzeitmitarbeitern als kleiner Familienbetrieb. Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen zum „Jungunternehmen 2011“ ausgezeichnet. Branchenerfahrung in Kombination mit Innovation wie Eigenentwicklung bei Produkten, die sehr gute Umsatzentwicklung sowie die Einsatzbereitschaft zeichneten das Unternehmen aus. Mittlerweile beschäftigt die PUMPENoase 14 Mitarbeiter und beliefert Fachhändler in ganz Österreich. Die Lagerkapazitäten waren im angemieteten Geschäftslokal mittlerweile sehr knapp, ein Neubau war notwendig.„Das ist ein sehr bewegender Moment für meine Eltern und mich. Vor sechs Jahren, als wir die Firma gründeten, hätten wir nicht gedacht, dass wir heute hier stehen.“ betonte Eigentümerin Birgit Rafetseder in ihrer Ansprache beim Spatenstich im Mai 2016. Firmengründer und Prokurist Friedrich Puhm sparte nicht mit Lob für das gut eingespielte und engagierte Mitarbeiterteam: „Man kann eine gute Geschäftsidee haben, aber das Rad rennt nur mit guten Leuten.“ Die beiden sind sehr stolz auf den Erfolg des Unternehmens und dem Team. „Die Entscheidung der Selbstständigkeit im Jahr 2010 war mutig, aber wir waren von Anfang an überzeugt, dass wir den richtigen Weg gehen. Wir haben ein tolles Team, gemeinsam haben wir es geschafft und wir haben uns schon weitere Herausforderungen für die Zukunft gesetzt.“ sagt Rafetseder optimistisch.Die Firma Hartl Haus errichtete das Geschäftsgebäude, insgesamt 12 Sattelzüge lieferten den Holzriegelbau. 30 Tonnen Stahl wurden in der Lagerhalle verarbeitet. Rund 4610m Heizungsschläuche wurden in der Lagerhalle und im Bürogebäude verlegt und unendlich viele Stunden wurden in das neue Gebäude investiert.„Die PUMPENoase-Familie wächst und wächst. Das schafft Vertrauen bei unseren Kunden. Ziel dieser Erweiterung ist, der steigenden Nachfrage unserer Kunden gerecht zu werden. Wir sind sehr stolz unser Unternehmen im neuen Glanz präsentieren zu dürfen. Die harte Arbeit und die eingeschränkte Freizeit im letzten halben Jahr haben sich gelohnt.“, erklärt Birgit Rafetseder.Im Zuge des Neubaus, wurden auch die internen Abläufe durchleuchtet und optimiert. Ein komplett neu ausgearbeitetes und eigens programmiertes Lagerverwaltungssystem geht daher ebenfalls Anfang 2017 in Betrieb.Firmengründer Friedrich Puhm ist ebenso sehr erfreut über diese Entwicklung: „Wir sind mit der Ausführung und dem nahtlosen Zusammenwirken der beauftragten Firmen sehr zufrieden. Ein Bauprojekt in dieser Größe und dieser kurzen Umsetzungszeit zu leiten, war oftmals eine Herausforderung. Da war jede zusätzliche Hand ein Segen. Wir haben das gemeinsam sehr gut bewältigt und es machte richtig Spaß.“Die offizielle Eröffnung wird erst im Frühjahr stattfinden, sobald sich das Team im neuen Gebäude eingelebt hat.Die Trinkwasserversorgung aber auch die Abwasserentsorgung, Regenwassernutzung, die Wasseraufbereitung, das Fördern von Flüssigkeiten und Medien aus Industrie und Gewerbe sin die Fachgebiete der PUMPENoase Handels GmbH. Aber auch die Umsetzung von Bachläufen und Springbrunnen im Garten sowie für die gesamte Schwimmbadtechnik ist das Unternehmen kompetenter Partner. Es werden Fachhändler in ganz Österreich beliefert.Die richtige Beratung für eine Anlage / für ein Projekt ist ein unerlässlicher Baustein. Aufgrund der individuellen Vorgaben und den örtlichen Gegebenheiten erarbeitet das PUMPENoase-Team dann, gemeinsam mit dem Kunden, die optimale Lösung für das Vorhaben bzw. Projekt. Die umfassende persönliche Beratung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Service wird bei der PUMPENoase groß geschrieben, der eigene Kundendienst steht den Kunden gerne zur Verfügung.Es wollte so sein. Meine Frau und ich haben im Jahr 2009 den Job in dieser Branche aufgrund eines Konkurses verloren. Dann standen wir beide ohne Job da und das nur 3 Jahre vor der Pension. Wir wollten uns nicht damit abfinden, dass wir von einem Tag am anderen „zuhause“ sind. Unsere Tochter Birgit Rafetseder, sagte damals: „Machen wir uns doch selbständig. Ihr habt die Kontakte, das Wissen und die Branchenerfahrung, das sollten wir nützen! Gemeinsam können wir das schaffen!“Definitiv die richtige Entscheidung. Im Nachhinein gesehen hätten wir uns schon viele Jahre früher dafür entscheiden sollen. Gewiss, es war nicht immer einfach, da sehr viele Arbeitsstunden für diesen Erfolg notwendig waren. Dennoch, es macht viel Spaß und der Erfolg stärkt uns dabei.Wir haben in nur 6 Jahren 1600 Kunden in ganz Österreich gewonnen, mit denen wir laufend persönlich Kontakt haben. Die alljährliche Umsatzsteigerung erreichte bis zu 35%. Unsere Firma wurde ohne Fremdfinanzierung aufgebaut, denn wir investierten als Startkapital unser Privatvermögen und es hat sich gelohnt. Natürlich musste für den Neubau auch ein Teil fremdfinanziert werden, wobei sich diese Investition jedenfalls lohnen wird.Sie sind bereits in der Pension, aber unterstützen das Team nach wie vor?So ist es. Ich bin nach wie vor im Unternehmen involviert und gebe meine Branchenerfahrung weiter. Mir macht es Spaß und das Team profitiert dadurch. Es ist schön zu sehen, wie sich alle, aber besonders die neuen Mitarbeiter dadurch weiterentwickeln.Mein Lieblingsspruch: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.“Ich bin unvorstellbar stolz auf das Unternehmen und auf unser mittlerweile 14-köpfiges Team. Große Dankbarkeit erfüllt mich meinen Eltern gegenüber, dass Sie mir die Führung des Unternehmens anvertraut haben.Die Selbständigkeit, zusätzlich ein neues Gebäude zu bauen und darüber hinaus noch ausreichend Zeit für Familie, Freunde und Haushalt zu finden, ist tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Unzählige Aufgaben werden allabendlich und oft auch am Wochenende erledigt. So mag es nach Außen oft einfach aussehen, eine Firma zu führen. Mit Sicherheit ist es jedenfalls kein 40-Stunden-Job, es ist viel mehr. Aber genau das „viel mehr“ ist eine schöne Erfahrung, eine Bereicherung und macht riesen Spaß. Unser gemeinsamer Erfolg ist ein Beweis für die gute Arbeit. Mein Lieblingsspruch: „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“