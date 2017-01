Region präsentierte sich auf der Ferienmesse in Wien

19.01.2017, 09:25 Uhr

Der Tourismusverband Nationalparkregion Thayatal unter Obmann Johann Mayer (JUFA Hotel Waldviertel) konnte sich über 11 Partner freuen, welche für die Region präsent waren.Das Angebot war sehr abwechslungsreich. Die zahlreichen Besucher bekamen Informationen von einzelnen Gemeinden des Verbandes, wie Raabs, Drosendorf, Karlstein und Hardegg. Auch einige Ausflugsziele wie der Nationalpark Thayatal, das Thayatal Vitalbad in Raabs, das Schloss „Ruegers“ (ehemals Riegersburg), die Burg Hardegg, die Perlmuttdrechslerei in Felling, der Verein „Freunde der Heilkräuter“ sowie das Uhrenmuseum in Karlstein, das Stift Geras (inkl. Klosterfasten mit Alexander Graffi), das Hotel Schüttkasten Geras, Gasthof-Pension „Zur Hammerschmiede“ und das Gasthaus Failer aus Drosendorf, das „Hotel Thaya“ und das JUFA Hotel Waldviertel aus Raabs waren direkt vor Ort.Der Zukunftsraum Thayaland gab Auskünfte über den aktuellen Stand der „Thayarunde“. Für die Kulinarik sorgte Schnapsbrenner Günther Mayer aus Hollenbach, der verschiedene Liköre und Schnäpse anbot.