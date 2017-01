Biberbach: LKW landet im Straßengraben

10.01.2017, 20:30 Uhr



Winterliche Fahrverhältnisse

Unmittelbar nach der Alarmierung setzten sich elf Mitglieder mit drei Fahrzeugen in Richtung Einsatzstelle in Bewegung. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse, sowie der fehlenden Schneeketten, verlor ein bergauf fahrender Sattelzug auf der Landesstraße den Halt und rutschte rückwärts in den Straßengraben. Das mit Metall beladene Schwerfahrzeug konnte sich daraufhin nicht mehr selbstständig befreien, wodurch der Einsatz der freiwilligen Einsatzkräfte erforderlich wurde.Nach der Absicherung und Erkundung wurde der Sattelzug mithilfe der Seilwinde des Löschfahrzeuges aus dem Graben gezogen und die Schneeketten am Fahrzeug montiert. Danach wurde der ungarische Fahrer rückwärts auf ein flacheres Straßenstück eingewiesen, um dort Schwung zu holen und den Hang selbstständig zu befahren. Dieser Versuch scheiterte jedoch, der LKW geriet erneut ins Rutschen und blieb wiederum hängen. In weiterer Folge wurde der Sattelzug in das Schlepptau des LFA-B genommen und mit vereinten Kräften zu seinem Ziel, einem metallverarbeitenden Betrieb in unmittelbarer Nähe, geschleppt.Nach gut eineinhalb Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet und die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden.