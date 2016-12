Christkindlzug auf der Citybahn Waidhofen / Ybbs

26.12.2016, 14:06 Uhr

Die N.Ö. Landesverkehrsgesellschaft (NÖVOG) besitzt eine der interessantesten Zukunfts-Bahnstrecken Europas, die kleine aber feine Citybahn Waidhofen / Ybbs. Eine volljährig betriebene Regelverkehrsstrecke mit nur 5,5 km Länge, entlang einer der schönsten, mittelalterlich geprägten Städte Österreichs, über ein hohes, denkmalgeschütztes Viadukt, mit einem denkmalgeschützen Lokalbahnhof (einer der wenigen 2- stöckigen Schmalspurbahnhöfe der Welt) und mit einer Stadt-Bahnstation (Schillerpark) direkt am Fuße des einmaligen Naturparkes Buchenberg. Sowohl touristisch als auch im öffentlichen Verkehr mit klimatechnischen Zukunftspotential. Denn diese Strecke ist wie geschaffen für ein europäisches Vorzeigeprojekt am Energiesektor. Auf schmaler Schiene, ohne Oberleitung und trotzdem CO2 frei. Dieses, auch bezüglich Klimaziele geradezu ideale Projekt ließe sich mit etwas Innovationsgeist bereits Anfang 2017 verwirklichen. Die verantwortlichen Politiker in N.Ö. sind informiert und die regionalen Politiker, allen voran der Bürgermeister der Stadt Waidhofen / Ybbs, sprechen sich einstimmig dafür aus. LH Dr. Pröll hat den zuständigen Landesrat Mag. Karl Wilfing bereits vor geraumer Zeit gebeten, dieses Projekt „wohlwollend“ zu prüfen. Leider hat Herr LR Mag. Wilfing bis heute keine öffentliche Stellungnahme dazu mitgeteilt. Soll diese große Chance in N.Ö. wirklich verpasst werden ? Das Christkind der Citybahn, Frau Renate Wachauer, ist auch die bürgernahe Triebfeder dieses technischen Vorzeigeprojektes ETA1 (Elektro Triebwagen Akku 1). Ihr diesjähriger Wunsch hat daher besondere (doppelte) Aktualität.Die Politik ist daher jetzt gefordert, zum E-Mobilitätsprojekt auf der Citybahn Waidhofen entweder ja oder nein zu sagen !