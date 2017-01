Dieser Ortschef sorgte für Wärme in Waidhofen

29.01.2017, 23:04 Uhr

Erstaunliche 21 Jahre lang führte Franz Josef Kohout die Geschicke Waidhofens in der schwierigen Nachkriegszeit, die in den ersten Jahren seiner Amtszeit auch noch wesentlich von der sowjetischen Besatzungsherrschaft bestimmt wurde. 1908 in Waidhofen geboren, erlernte er zunächst das Schlosserhandwerk, um dann ab 1928 eine Laufbahn als Berufssoldat einzuschlagen. Dort schaffte er durch viele Fortbildungsmaßnahmen sogar den Sprung in die Militärakademie und beendete diese als Leutnant. Nach seiner Heimkehr aus dem 2. Weltkrieg wurde er 1950 in den Gemeinderat gewählt und bereits zwei Jahre später nach dem unerwarteten Tod von Bürgermeister Lindenhofer mit 19 von 28 Mandaten zum Bürgermeister gewählt.Da Waidhofen noch immer stark von den Problemen der Besatzung geprägt war, galt Kohouts Fürsorge in diesen ersten Jahren vor allem der Behebung der Wohnungsnot und der Unterstützung der Pensionisten und ärmeren Menschen durch Heizmaterial- und Lebensmittellieferungen. Die Bürger dankten es ihm mit einem überwältigenden Wahlerfolg bei der Wahl 1955. Sein Auftreten war dabei stark von den militärischen Traditionen seiner Soldatenlaufbahn geprägt und verfehlte in der damaligen Zeit, in der die Menschen noch von einem autoritären Regime geprägt waren, nicht seine Wirkung.Beste Kontakte zu Land und Bund erleichterten ihm viele seiner Vorhaben und die Kontakte zum Bundesheer brachten regelmäßig hochrangige militärische Veranstaltungen nach Waidhofen.Doch 1963 holte ihn seine Vergangenheit ein. Der Wiener Maler Chaimowicz zeigte Kohout in einer Ausstellung als Nationalsozialist, und beide Kontrahenten lieferten sich in einem fast zweijährigen Gerichtsverfahren einen erbitterten Kampf, bei dem Kohout schließlich freigesprochen wurde.Das wohl wichtigste Projekt seiner Amtszeit, war die Gemeindezusammenlegung, für die er sich enorm engagierte, die ihn aber auch durch einen Schlaganfall stark belastete. Gegen die Widerstände der umliegenden Gemeinden, die um ihre Selbständigkeit und politische Orientierung fürchteten, wurde Waidhofen 1972 mit den Gemeinden Waidhofen-Land, St. Leonhard, Windhag und Zell vereinigt. So regierte Franz Josef Kohout im letzten Jahr seiner Amtszeit eine Stadt, deren Einwohnerzahl sich verdoppelt hatte und deren Gemeindegebiet um das Hundertfache erweitert worden war. Unter seinem Nachfolger Erich Vetter sollte diese Gemeindezusammenlegung sich zum großen Erfolgsprojekt entwickeln.Was bleibt ist das Bild eines komplexen und widersprüchlichen Menschen, der durch viele Aktionen, wie die Absetzung eines Magistratsdirektors, Irritationen erzeugte, von vielen aber als durchsetzungsfähiger Bürgermeister bewundert wurde.