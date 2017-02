Jungsommelier Wettbewerb 2016/17

13.02.2017, 17:23 Uhr

undvon deram bundesweiten Wettbewerb „“ in Landeck/ Tirol teil.Das Niveau der gezeigten Leistungen steigert sich von Jahr zu Jahr und das Auftreten der jungen Gastronomen ist beeindruckend.Die Kandidat(inn)en mussten einer Fachjury einen selbstgewählten Weißwein präsentieren, weiters eine Fehlerweinkarte korrigieren und aus einem Fragenkatalog schriftlich ihr Wissen dokumentieren und fünf Weine sensorisch beschreiben und beurteilen.Nach diesem intensiven, spannenden Tag wurden am Abend die 15 Finalisten bekanntgegeben.Christoph Jechsmayr erreichte das Finale und musste am nächsten Tag gleich als erster starten. Auf dem Programmpunkt stand Rotweinservice mit Belüften sowie eine korrespondierende Weinbegleitung zu einem 5-gängigen Menü inklusive Aperitif und Digestif.Einen Platz auf dem Podium hat der talentierte Schüler nur knapp verpasst.In der Teamwertung konnte man sich allerdings unter denplatzieren.Der gesamte Lehrkörper sowie Ausbildner Dipl. Som. Martin Eibenberger BEd ist auf die von seinen Kandidatinnen gezeigten Leistungen sehr stolz.