Pilotregion Ybbstal auf dem Weg in die Breitband-Zukunft

13.01.2017, 12:35 Uhr

Breitbandmodell des Landes

Die Pilotregion Ybbstal ist eine von vier Breiband-Pilotregionen, in denen das Breitbandmodell des Landes Niederösterreich bis Ende 2018 umgesetzt wird. Sofern bei der Nachfragesammlung durch die Gemeinden in Zusammenarbeit mit der niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) eine Zustimmung von mindestens 40 Prozent erreicht wurde, baut die nöGIG flächendeckend Glasfasernetze bis zum Haushalt aus. Der Ausbau erfolgt dabei zukunftssicher und der Betrieb als offenes und öffentliches Netz stellt sicher, dass die Haushalte und Betriebe aus einer Vielzahl von Services und Angeboten wählen können. Die Pilotregion Ybbstal ist hier sogar Vorreiter, da erstmals auch Produkte mit bis zu einem GBit/s (dies entspricht 1.000 Mbit/s) angeboten werden.Im Herbst 2016 wurde damit begonnen, die Gemeindebürgerinnen und -bürger sowie die Unternehmen der Region in Informationsveranstaltungen und Sprechtagen über das Angebot des Glasfaser-Ausbaus zu informieren. Die Reaktionen aus der Pilotregion waren äußerst positiv und bis Ende Dezember konnte bereits eine große Anzahl an Infrastrukturbestellungen gesammelt werden. Diese werden derzeit von Seiten der nöGIG ausgewertet, wobei sich bereits abzeichnet, dass die Gemeinden der Region die 40-Prozent-Grenze erreicht bzw. überschritten haben. Die endgültige Auswertung wird bis spätestens 20. Jänner vorliegen.„Ich freue mich, dass die Pilotregion Ybbstal unser Projekt zur Breitband-Versorgung derart positiv umsetzt“, hält Wirtschafts- und Technologielandesrätin Dr.in Petra Bohuslav fest. „Wenn hier tatsächlich einige Gemeinden innerhalb weniger Wochen die 40 Prozent Infrastrukturbestellungen erreicht haben, ist dies eine großartige Leistung der Pilotregion. Gleichzeitig unterstreicht es die Notwendigkeit des Glasfaser-Breitbandausbaus in den Regionen. Dank der Breitbandinitiative des Landes Niederösterreich können wir das Ybbstal fit für die Herausforderungen der Zukunft wie Wirtschaft 4.0 machen.“nöGIG Geschäftsführer Prof. (FH) Mag. Hartwig Tauber erklärt den niederösterreichischen Weg des Glasfaserausbaus: „Die nöGIG wird überall dort aktiv, wo der Markt nicht funktioniert und ein flächendeckender Ausbau einer Gemeinde für private Netzbetreiber nicht rentabel ist. Wir sind damit keine Konkurrenz zu privaten Anbietern.“ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki ergänzt: „Ein vorhandener Breitbandanschluss wird immer mehr zu einem entscheidenden Standortkriterium. Eine Gemeinde muss heute sowohl für ihre Bevölkerung als auch für die ansässige Wirtschaft zukunftssicher Internetverbindungen sicherstellen.“