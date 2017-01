Silvester mal 3 in Waidhofen / Ybbs

01.01.2017, 11:27 Uhr

Zu Silvester wünschen sich die Menschen gegenseitig viel Glück, Gesundheit und Frieden für das kommende neue Jahr. Beginnen tun es manche aber, als würden ihre Ohren gerne laute Knaller hören, ihre Lungen gerne Feinstaub atmen, ihre Haustiere und die Wildtiere tote Gegenstände sind und die Stadt am Beginn des Jahres wie bei einem Bombenangriff auszusehen hätte. Geld scheint dafür jedenfalls genug vorhanden zu sein. Das es auch anders geht zeigte der Verein Kubus im Schillerpark. Raureif am alten Wetterhaus von 1898, 6 einfache Wachsfackeln - schon verwandelte sich dieses historische Kleinod der Stadt in einen optischen Traum.