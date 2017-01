SPÖ & Unabhängige: Elf Punkte für Waidhofen

10.01.2017, 12:30 Uhr

Die Gemeinderatswahlen in Waidhofen stehen am 29.1.2017 am Kalender.

WAIDHOFEN. Bei der Auftaktveranstaltung der SPÖ, welche diesmal gemeinsam mit sieben „Unabhängigen“ auf der Liste zur Gemeinderatswahl antritt, stellte Viezebürgermeister Martin Reifecker das Elf Punkt Umfassende Programm vor. Die Themen reichen von leistbarer Kinderbetreuung über Wirtschaft, Integration, Kultur, Sport bis zu Umwelt, Verkehr und Sicherheit."Wir alle sind 100 Prozent für unsere Stadt und von Kopf bis Fuß auf Waidhofen eingestellt. Gemeinsam wollen wir unsere Heimatstadt noch lebenswerter machen", so Martin Reifecker.Die SPÖ & Unabhängigen haben sich für eine gereihte Liste entschieden.Nationalrätin Ulrike Königsberger-Ludwig gratulierte zur Öffnung der Partei für „Unabhängige“.

Die 24 Kandidaten der SPÖ & UA Waidhofen:

1. Martin Reifecker2. Erich Leonhartsberger3. Elfriede Kimeswenger4. Friedrich Hofer5. Katharina Bauer (UA)6. Peter Kimeswenger7. Armin Bahr (UA)8. Gerald Weber (UA)9. Hannes Heiden10. Jürgen Sonneck11. Alfred Beyer12. Astrid Grurl (UA)13. Gabriele Weber (UA)14. Peter Wagner (UA)15. Martin Roseneder16. Wolfgang Simetzberger17. Franz Krendl (UA)18. Herbert Grurl19. Reinhard Lang20. Thomas Krall21. Waltraud Wirrer22. Kurt Freunthaler23. Andreas Kreuziger24. Wilhelm Weissensteiner