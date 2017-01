Waidhofen: Brand in einer Werkstatt

29.01.2017, 23:24 Uhr

Zum Brand einer Garage in einem landwirtschaftlichen Objektes wurden vergangenen Freitag sieben Feuerwehren in das Einsatzgebiet der Feuerwehr St. Georgen/Klaus alarmiert.Bei Schweißarbeiten fing eine Werkbank und umgebendes Material Feuer. Besondere Gefahr ging dabei von den explodierenden Spraydosen und dem daneben stehenden Schweißgerät aus. Auch ein Traktor stand in dieser Halle.Sofort wurde von den Bewohnern der Notruf 122 an die Feuerwehr abgesetzt. Die Bereichsalarmzentrale alarmierte umgehend die Alarmstufe B3 und somit die Feuerwehren St. Georgen/Klaus, Waidhofen/Ybbs – Stadt, Waidhofen/Ybbs – Wirts, Ertl, Seitenstetten Dorf, und die Betriebstfeuerwehr Voest.Durch das rasche und richtige Handeln eines Hausbewohners konnte dieser aber den Brand mittels eines Feuerlöschers und einem Hochdruckreiniger weitgehend ablöschen, sodass die Feuerwehr nur noch eine Nachkontrolle durchführen musste.Während den Ausräumarbeiten vom Brandgut stellte die Feuerwehr St. Georgen/Klaus noch eine Brandwache um eine neuentfachung von Glutnestern zu verhindern.