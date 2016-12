Waidhofen schreibt mit Sparstift

20.12.2016, 11:49 Uhr

Gasturbine, neue Homepage, gleiche Förderungen für alle. So will in Waidhofen gespart werden.

Gasturbine und Feuerwehr



Klare Ansagen



Laufende Defizite

WAIDHOFEN. Die einen verzichten auf das Essengehen, die anderen auf neue Kleidung oder Bücher, um zu sparen.Bei einer Stadt wie Waidhofen muss der Sparstift allerdings dicker angesetzt werden.Unter der Leitung von Michael Elsner wurden vom Kontrollausschuss der Stadt Waidhofen 100 Punkte aufgelistet, die beim Sparen helfen sollen."Etwa wurde für die Kläranlage eine Gasturbine angeschafft", so Elsner. "Trotz der Kosten amortisiert sich diese schon nach kurzer Zeit", fügt er hinzu. Michael Elsner empfahl ebenso eine neue Angebotseinholung bei den Druckern im Magistrat und eine neue, kundenorientierte Homepage.Kritik hagelt es dazu aber von Seiten den SPÖ: "Einiges hat sich unter Elsner gebessert, aber der große Wurf war es auch nicht gerade", findet Martin Reifecker."Und dass man bei den Druckkosten einsparen kann, wird in vielen Firmen vorgezeigt. Ebenso haben wir jetzt schon die dritte Homepage, und die Kosten für diese liegen bei mehr als 50.000 Euro", so der Vizebürgermeister.Ein Salzsilo direkt am Bauhof, ein neues Kassasystem im Tourismusbüro, gleiche Förderungen der Feuerwehren und eine Preisliste für die Saalmieten sind ebenfalls Teil des Sparplans. "Gerade hier kann man erkennen, welch wichtige Funktion durch die UWG ausgeübt wurde", findet Friedrich Rechberger von der Unabhängigen Wählergemeinschaft."Die Leistungen von Michael Elsner sind unbestritten. Interessant für uns ist allerdings der eher unverhoffte Schulterschluss zwischen Volkspartei und Unabhängiger Wählergemeinschaft. Die ehemals rauen Töne der UWG sind längst verhallt", so Erich Abfalter von den Waidhofner Grünen."Die Ergebnisse sollten noch viel mehr Beachtung in den einzelnen Fachabteilungen finden", meint Karl-Heinz Knoll von der FPÖ.Martin Reifecker (SPÖ & Unabhängige) fordert ein Gutachten über die laufenden Defizite seit 2014. "Es ist sehr aufschlussreich, wenn jene Koalition – WVP und UWG, die eigentlich geprüft werden sollte, über die Prüfarbeit ihres eigenen Ausschusses gemeinsam schwärmt", fügt er hinzu. "Der Kontrollausschuss ist ein wichtiges Gremium", zeigt sich Ortschef Werner Krammer mit deren Arbeit zufrieden.Der Kontrollausschuss hat die Aufgabe, den finanziellen Haushalt zu überprüfen. Er überprüft die Magistratsbereiche und Beschlüsse auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit.