Waidhofner rocken ihr erstes Album auf Vinyl

17.01.2017, 10:23 Uhr

Gewinnen Sie eine CD der Waidhhofner Band Eastwood Haze schon vor dem offiziellen Release

Ybbstaler Sound

WAIDHOFEN. Eingängige Riffs, kritische Texte und eine gehörige Portion Rock and Roll: Fans wissen, es geht um Waidhofens Bluesrocker Eastwood Haze."Am Album sind Songs, die unsere Bandgeschichte und unsere Liebe zu Rock and Roll und Bluesrock zeigen", erzählt Moritz "Mojo" Schwödiauer. "Von rockigen Nummern wie Hard Love bis Blues ist alles drauf, aber auch eine Ballade und Akustiknummer", so Schlagzeuger Max Thalhammer. Am schwierigsten war im Studio die Aufnahme von Lonesome Traveller Pain: "Weil da sehr viele Emotionen dabei sind und der Song atmosphärisch sehr dicht ist", sind sich die Musiker einig. "Das Lied ist um sechs Uhr früh am Klavier entstanden. Eigentlich wollten wir ausgehen. Aber wenn wir Musik machen, vergeht die Zeit so schnell", schmunzelt Moritz Schwödiauer. Das Album "Common Dedication" erscheint als CD und limitiert auch auf Vinyl als Langspielplatte. Rund um die Veröffentlichung gehen die fünf Rocker auf Release-Tour und geben das ganze Werk in ihrem unverkennbaren Livesound wieder. Tour Daten:11.02.17 - Freiraum, St.Pölten20.02.17 - Viperroom, Wien24.02.17 - Rockbar, Amstetten25.02.17 - Schlosserei, Weyer03.03.17 - K1, Amstetten17.03.17 - Cafe Carina, Wien25.03.17 - Outback Roadhouse, Ybbs01.04.17 - Rock ´n´Roll Circus, Waidhofen/Ybbs14.04.17 - Cafeti CLUB, Amstetten

Hörprobe: