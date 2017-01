Ybbsitzer ist neuer Zivildienstsprecher

17.01.2017, 12:23 Uhr

„Ich bedanke mich bei August Wöginger für seinen langjährigen Einsatz für die Freiwilligen und Zivildiener. Ich bin überzeugt, dass Andreas Hanger seine gute Arbeit mit viel Engagement und Herzblut weiterführen wird. Beiden wünsche ich für ihre Tätigkeiten viel Erfolg“, so ÖVP-Generalsekretär Werner Amon in einer Aussendung.Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement hat in Österreich einen großen Stellenwert und eine große und lange Tradition. Es ist in weiten Teilen der Bevölkerung fest verankert. Österreich verdankt seine hohe Lebensqualität auch dem freiwilligen Einsatz im Sozial-, Gesundheits-, Kultur- und Sportbereich, in der Katastrophenhilfe oder bei den Rettungsdiensten bzw. Feuerwehren. Rund 46% der österreichischen Bevölkerung ab 15 Jahren und damit über drei Millionen Österreicher sind in irgendeiner Form unbezahlt freiwillig tätig und leisten damit einen unverzichtbaren Beitrag für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. "In Österreich würde nichts mehr funktionieren, keinen einzigen Tag, wenn alle Menschen, die in Österreich freiwillig tätig sind, nicht mehr mit ihrer Arbeitsleistung, ihrem Einsatz und ihrer Begeisterung zur Verfügung stehen", erklärt der neue Freiwilligensprecher in einer ersten Stellungnahme.Die größten Erfolge in seiner Tätigkeit als Freiwilligen- und Zivildienstsprecher sieht August Wöginger im neuen Freiwilligengesetz, dass 2012 verabschiedet wurde und eine Reihe von Verbesserungen in der Freiwilligenarbeit brachte. Auch mit der Novelle zum Zivildienstgesetz im Jahr 2013 wurden die Rahmenbedingungen für den Zivildienst weiterentwickelt. Er wird dem neuem Freiwilligensprecher natürlich auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.Genauso wie sein Vorgänger August Wöginger hat sich Andreas Hanger auch beim Roten Kreuz engagiert. Es ist daher auch sein Hauptziel, in enger Abstimmung mit den verschiedenen Trägern an der Weiterentwicklung des Freiwilligensystems zu arbeiten. Da geht es neben gesetzlichen Rahmenbedingungen vor allem auch um Wertschätzung, die den Freiwilligen in Österreich entgegengebracht werden muss. Die rund drei Millionen ehrenamtlich tätigen Österreicher investieren nämlich pro Jahr etwa 720 Millionen Stunden. Dies entspricht der Arbeitsleistung von rund 400.000 Vollzeitbeschäftigten. Deren Jahreslohnkosten würden mindestens 16 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit liegt Österreich im EU-Spitzenfeld, mit 44 Prozent weit über den 23 Prozent Durchschnitt in der Europäischen Union. Im Vergleich zu 2006 sind heute sogar 300.000 Menschen mehr freiwillig aktiv, diesen Trend gelte es fortzusetzen.