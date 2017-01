Ybbstal: Neuschnee und Wind verschärfen Lawinengefahr

04.01.2017, 16:52 Uhr

In den Ybbstaler Alpen steigt die Lawinengefahr morgen während des Tages erheblich an

Der Winter macht sich bemerkbar

BEZIRK. In den Ybbstaler Alpen steigt die Lawinengefahr erheblich an. Der Sturm weht Rinnen, Mulden und Hänge hinter Geländekanten ein. Selbst Hangzonen im Wald werden betroffen sein. Es werden große Triebschneemengen erwartet. Eine Schneebrettauslösung ist bereits bei geringer Zusatzbelastung möglich.Der Winter kehrt ein. Eine stürmisch, kalte Nordströmung bringt Neuschnee und Sturm! In den Türnitzer und Ybbstaler Alpen werden bis Mittwoch am Abend 10 – 20cm Neuschnee erwartet. Im Osten werden nur maximal 10cm Neuschnee prognostiziert. Die Intensität des Schneefalls nimmt am Nachmittag zu. Die Temperaturen fallen in 1500m auf -7 Grad. Teilweise gibt es Orkanböen und Graupelschauer! Intensiver Schneefall und Sturm kennzeichnen den Donnerstag! Es bleibt winterlich. Die Temperaturen fallen in 1500m auf -13 Grad! Neuschneemengen am Donnerstag: 20-40cm.

Die Tendenz

Eine weitere Verschärfung der Lawinengefahr wird für Donnerstag erwartet. Ein täglicher Lagerbericht wird veröffentlicht ( www.lawinenwarndienst-niederoesterreich.at , ORF-Teletext Seite 615) und eine Gefahrenbeurteilung von Experten durchgeführt. Die Sachverständigen werden einen Lagebericht heute bis 18:00 veröffentlichen.