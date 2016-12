Saisonauftakt auf der Forsteralm

18.12.2016, 19:31 Uhr

Bereits am 10. Dezember nahmen die Lifte auf der Forsteralm den Betrieb auf. Den neuen Liftbetreibern ist es gelungen die Auwiese beim Lift 1A und das Kinderland beim Seillift mit ausreichend Kunstschnee zu präparieren.

Am Seillift war mit der Aktion Skikids am Wochenende reger Betrieb und auf der Auwiese erfreuten sich viele Familien am Saisonstart im Dezember. Bereits ab 7:30 Uhr, also noch vor dem Liftbetrieb für den Publikumsverkehr, öffnete die Forsteralm L ihre bestens präpärierte Piste, die weltcup-ähnliche Bedingungen bot, den Renngruppen der umliegenden Vereine. So trainierten das TZW Waidhofen, der Landesskiverband Oberösterreich, die Union Purgstall und zahlreichen Racekids der Union.Wyntersport bei perfekten Bedingungen.Mit den angesagten kalten Temperaturen und Schneefällen zu den Feiertagen ist die Forsteralm bestens für die Weihnachtsferien gerüstet und freut sich schon auf zahlreiche Besucher.