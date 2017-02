Waidhofen holt 9 Landesmeistertitel

04.02.2017, 12:56 Uhr

5 Landesmeister im Slalom, 4 Landesmeister im Riesentorlauf, 7 Vize-Landesmeister sowie 3 Bronze-Medaillen bei den NÖ Landesmeisterschaften auf der Forsteralm und in Annaberg, so lautet die Erfolgsbilanz für die Nachwuchsskirennläufer der Sportunion Waidhofen.

Im Skigebiet Forsteralm fanden am 28. und 29. Januar die NÖ Landesmeisterschaften der Kinder (U8 bis U12) im Riesentorlauf und Slalom statt, die von der Union.Wyntersport ausgetragen worden. Die Waidhofner Talente Julia Haidler, Dominic Berger, Lorenz Schachinger und Alexander Spacil ließen bereits am 1. Bewerbstag alle Starter ihrer Altersklassen hinter sich und holten sich den Landesmeistertitel im Riesentorlauf. Vizelandesmeister im Riesentorlauf wurden Valerie Körber, Gabriel Sykora, Stephan Besendorfer und Samuel Rammel. Am Sonntag zeigten die Kids ihr Talent im Slalom. Dominic Berger fuhr erneut schneller als anderen seiner Klasse, und ist damit Doppel-Landesmeister! Ausnahmetalent Stephan Koch, der im Riesentorlauf nach starker Fahrt ausschied, holt sich mit Tagesbestzeit den Landesmeistertitel im Slalom. Romy Sykora, Stephan Besendorfer, Lorenz Schachinger und Alexander Spacil holten sich Platz 2.Die Schülerrennfahrer (U13 bis U16) kämpften in Annaberg um die Landesmeistertitel. Union.Wyntersport Talent Lena Offenberger holte sich mit tollen Fahrten den Landesmeistertitel sowohl im Riesentorlauf als auch im Slalom und ist damit Doppel-Landesmeisterin. Katharina Hofer und Florian Koch setzten sich im Slalom gegen die starke Konkurrenz durch und jubelten über den Landesmeistertitel. Im Riesentorlauf holten sich Kilian Mayrhofer und Katharina Hofer den Vize-Landesmeister. Über Bronze freuten sich Thomas Hörndler, Louisa Leidl und Kristina Fuchsluger.Mit diesen Ergebnissen hat die Sportunion Waidhofen wiederum bewiesen, dass sich gute Nachwuchsarbeit bezahlt macht und ist auf bestem Weg auch 2017 wieder der erfolgreichste Wintersportverein Niederösterreichs zu werden!