Strahlende Umsatzzahlen

14.12.2016, 16:37 Uhr

Rekord-Umsatz in der fast 600-jährigen Geschichte von Hofer-Kerzen

Noch vor der Erfindung des Buchdrucks und der Entdeckung Amerikas wurde am heutigen Firmenstandort in Weyer der erste Wachszieher urkundlich erwähnt. Seit fast 600 Jahren – seit 1418 – steht das Traditionsunternehmen Hofer-Kerzen für die beliebten Wachsprodukte – und das heuer erfolgreicher als je zuvor.

Rekordjahr 2016

Erfolgsfaktor Innovation

Helle Zeiten stehen bevor

Das Geschäftsjahr 2016 schließt das fast 600-jährige Traditionsunternehmen mit einem Umsatzrekord ab: 14,3 Millionen konnten durch das 14-köpfige Team erwirtschaftet werden. „Damit erreichen wir einen neuen Umsatzrekord. Gleichzeitig sind wir auch auf eine kontinuierliche Umsatzsteigerung von 40 Prozent innerhalb der letzten fünf Jahre besonders stolz“, freut sich Geschäftsführer Herbert Hofer.Hofer Kerzen ist in Österreich bereits Marktführer im Bereich Grablichter und Gastronomiekerzen. Doch auch im Wohnraum sollen Hofer-Kerzen vermehrt für wohlige Stimmung und besinnliche Momente sorgen. „Für 2017 ist ein neuer Onlineshop geplant. Dort können Kerzenliebhaber bequem vom Sofa aus im Sortiment stöbern und die passende Kerze fürs Wohnzimmer finden“, verrät Marketingverantwortliche Barbara Felber.Was man den historischen Mauern in Weyer nicht ansieht – hinter dem Erfolg steckt jede Menge Innovationsgeist. Ob liebevolle Motive oder zeitgemäße Mundart-Sprüche auf Grablichtern – die Kombination aus kreativem Sortiment und hoher Qualität überzeugt Handelspartner wie Kerzenfreunde. Bei Kerzen der Hofer Premium-Linie ist die besonders lange Brenndauer sogar notariell bestätigt.„Besonders stolz sind wir darauf, dass wir uns gegen den internationalen Mitbewerb durchsetzen und jährlich Marktanteile dazugewinnen können. Das gelingt nicht zuletzt durch unser engagiertes Team hier vor Ort“, freut sich Hofer.Wer Teil dieser Erfolgsgeschichte werden möchte, hat übrigens jetzt die Gelegenheit dazu: Hofer Kerzen sucht eine/n Produktentwickler/in am Standort in Weyer.Ausruhen will sich auf dem Rekordjahr niemand. Neben dem bereits angekündigten Onlineshop will Hofer-Kerzen auch das benachbarte Ausland erleuchten. Schwerpunkte liegen in den Märkten Italien und Deutschland.Außerdem nimmt das ganze Team noch einmal kräftig Anlauf für das Jubiläumsjahr 2018: „600 Jahre Hofer-Kerzen“ will auch in der Region gebührend gefeiert werden!