Adventzauber im Volkshilfe Seniorenzentrum Weiz

18.12.2016, 20:00 Uhr

Die Besucher fanden in und um das Volkshilfe Seniorenzentrum Weiz schönen Weihnachtsschmuck, Dekorationen sowie Basteleien und genossen besinnliche Lieder in der Vorweihnachtszeit.

Der "Adventzauber", zudem die Bewohner und das Team rund um Heimleiterin Michaela Bauer eingeladen hatten, startete bereits am Vormittag. Am Nachmittag kam es sodann zum musikalischen Höhepunkt: Beinahe 20 Harmonikaschüler der Harmonikaschule Wagner unter der Leitung von Christian Wagner sangen und musizierten für die Bewohner wunderschöne Stücke und versetzten sie so in vorweihnachtliche Stimmung. Christian Wagner nahm auch seinen Bruder Johannes und Neffen Hannes jr. mit, sodass auch das Wildbach Trio einige Stücke im vollen Speisesaal präsentieren konnte. Kevin Lagler machte dazu die Auftaktmoderation und begrüßte auch Ehrengäste wie Mario Pfundner, den Leiter der Seniorenzentren in der Steiermark, und Klaus Feichtinger, Abgeordneter zum Nationalrat. Zwischendurch sorgte Conférence Werner Szlamer mit seinen lustigen Geschichten für unterhaltsame Momente. Der Verkaufserlös vom Adventmarkt kommt den Bewohnern des Heimes zugute.