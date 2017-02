Begegnungsgottesdienst mit Outi & Lee

Glaube, Hoffnung und Liebe: Fast 30 Jahre Outi & Lee



Im Publikum bricht tosender Applaus aus, wenn Outi und Lee erwähnen, dass sie schon fast dreißig Jahre lang verheiratet sind. Könnte es sein, dass heutzutage eine glückliche Ehe mehr beeindruckt als ein cooles Gitarrensolo?



An einem herrlichen Augusttag im Jahre 1987 in Holland trafen sich ihre Augen zum ersten Mal. Dreieinhalb Monate später waren Outi Terho und Leander Müller verheiratet. Kurz darauf haben die finnische Sängerin und der Kärntner Hobbymusiker die Musik zu ihrem gemeinsamen Beruf gemacht. Klingt waghalsig? Outi und Lee haben ihre Entscheidungen damals nicht leichtfertig getroffen. Gemeinsam suchten sie nach den Plänen des Schöpfers für ihren persönlichen und beruflichen Weg. Die beiden hatten den Eindruck, dass sie als Freiberufler die Musiklaufbahn einschlagen sollten, und dass sie Gott in die Themen ihrer Lieder einbauen sollten. Es war ihnen bewusst, dass dies in der Form in Österreich Pionierarbeit sein würde. Sie hatten kein Startkapital und auch keine nennenswerten Kontakte. Viele in ihrem Bekanntenkreis reagierten skeptisch, als sie von dem Vorhaben erfuhren. Mit Gesang, Gitarren, Trommeln und irischen Flöten die Botschaft von Jesus Christus in Kneipen verkündigen? Heute dürfen Outi & Lee mit großer Dankbarkeit auf fast dreißig wunderbare Jahre Ehe und gemeinsame Musikarbeit zurückblicken.



www.outi-loves-lee.com