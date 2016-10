Peter Karner und Harald Pekar

"de Zwa" geht es in keinster Weise um Lagerfeuer-Musik oder Schul-Skikurs- Entertainment, vielmehr zeigen sie mit eigenen Interpretationen, dass diese Musikrichtung zurecht seit mittlerweile 45 Jahren ihren Stellenwert hat.Dabei verzichten "de Zwa" in ihrem Live-Programm vorwiegend auf den "Austropop-Mainstream" a` la Schifoan und Fürstenfeld, sondern versuchen auch die B-Seiten der Singles aus den 70-ger und 80-ger Jahren wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der beispiellose Erfolg von Ambros, Fendrich, Danzer, STS…usw. zeigt, dass das Phänomen Austropop im gesamten deutschsprachigen Raum nicht wegzudenken ist, obwohl der Austropop von den großen Rundfunk-Stationen praktisch ignoriert wird."de Zwa" beweisen bei ihren Konzerten, dass Austropop nicht nur nostalgischen Charakter besitzt, sondern dass diese Musikrichtung nach wie vor in unseren Köpfen rockt!

Eintritt: € 13,-Vorverkauf: € 10-Studenten bis 21 Jahre: € 9,-Schüler von 15 bis 18 Jahre: € 6,-Kinder bis 14 Jahre: € 4,-Vorverkaufsstellen in Passail:Marktgemeindeamt, Raiffeisenbank, Cafe Häusler, Hexenstubn Christian, Blumenhandwerk KalcherKarten können auch ONLINE unter www.passail.at/de/kultur bestellt werden.Info`s unter 0664-4426933