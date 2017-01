Der Herr Karl zu Gast in Gleisdorf

30.01.2017, 16:15 Uhr

Im Kluturkeller Gleisdorf wurde eines der wohl bekanntesten Stücke Qualtingers aufgeführt.

Der Herr Karl gehört zu den Ein-Personen-Stücken, die als Klassiker angesehen werden. Der Monolog wurde 1961 von Helmut Qualtinger und Carl Merz geschrieben. Das Stück sorgte in Österreich für Diskussionsstoff und das nicht ohne Grund. Sensible und schwierige Themen wie die Zeit des Nationalsozialismus werden im Stück aufgegriffen. Oft mit sehr schwarzem Humor. Es regt zum Nachdenken an. Man könnte sogar soweit gehen, dass Qualtinger und Merz fast provokativ auf eine Banalität des Bösen anspielen.Der Voitsberger Thomas Vollmann führte das Stück in Gleisdorf im Kulturkeller unter der Regie von Paul Kindler auf. Das Stück lockte zahlreiche Besucher an. Trotz des schwierigen Stoffs und der facettenreichen Figur des Herrn Karl schaffte Vollmann den Spagat zwischen dem Ernst des Themas und den humoristischen Einlagen. Er selbst sieht die Figur als gebrochenen Clown: An der Oberfläche wirkt er sympathisch und nett. Je tiefer man jedoch gräbt, desto mehr kommen negativen Seiten zum Vorschein. Kein leichtes Stück für einen Schauspieler. Der Voitsberger zog jedoch gekonnt die Besucher in seinen Bann. Am Ende war das Publikum begeistert und ließ Vollmann ganze dreimal zum Applaus auf die Bühne kommen.