AT

Pischelsdorf In Der Steiermark

, Pischelsdorf , 8212 Pischelsdorf In Der Steiermark AT

Oststeirerhalle , Pischelsdorf , 8212 Pischelsdorf In Der Steiermark AT

Allgemeiner Flohmarkt am Freigelände der Oststeirerhalle Pischelsdorf

Uhrzeit: 08:00 - 11:00 Uhr



Freier Eintritt

Freie Parkplätze

Snackbar



Die Standgebühr beträgt € 5,-- und beinhaltet einen Tisch und eine Bank.

Anmeldungen unter 0650/8784878 oder ev-flohmarkt@gmx.at



Der Erlös aus Standmiete und Buffet wird vom EV der VS Pischelsdorf verwaltet und kommt den Kindern der VS Pischelsdorf zugute.



Bei Schlechtwetter findet der Flohmarkt nicht statt!