Gleisdorf Ausstellung: Oliver Hirzberger

Im Februar lädt uns Oliver Hirzberger auf eine Reise ein!Ist es eine Reise in das Innere der Seele des Künstlersoder eine Odyssee auf der Suche nach uns selbst?„Denn mein Glück bestand tatsächlich aus dem gleichen Geheimnis wie das Glück der Träume,es bestand aus der Freiheit, alles irgend Erdenkliche gleichzeitig zu erleben, Außen und Innen spielend zu vertauschen,Zeit und Raum wie Kulissen zu verschieben.“ (Hermann Hesse, Die Morgenlandfahrt)Setzt die Segel, wir gehen auf große Fahrt!Vernissage: Do. 09.02.2017, 19.00 UhrGrußworte: Bgm. Christoph StarkAusstellungsdauer: 10.02. bis 26.02.2017Öffnungszeiten: Fr. 16.00 bis 18.00 Uhr, Sa. u. So. 10.00 bis 12.00 Uhr

Oliver Hirzberger unterrichtet Bildnerische Erziehung und Technisches Werken am BG/BRG Gleisdorf,außerdem ist er Bildhauer, Grafiker, Illustrator und Maler. Nähere Informationen zum Künstler auf www.oliver-hirzberger.com