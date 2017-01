Kunst - Ausstellung in Gleisdorf

Augenblicke und Fantasien im "Einraum" Bürgergasse 12 in Gleisdorf



Festgehaltene Momente- und Bewegungsabläufe halten oft einen flüchtigen Augenblick fest. Teils real, teils in der Fantasie. Die Freude und die Lust am Malen verbindet auch die zwei Künstlerinnen Margarete Peinsipp und Erika Lamprecht.



Diese beide Damen, liebe Kunstinteressierte, werden Ihnen ihre Bilder noch von 28. Feb. 2017 im Einraum präsentieren.



Auskunft: 0664/3278289, mamape51@gmail.com