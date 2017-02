Multimediashow: Zu Fuß durch die Welt

MULTIMEDIA-SHOWZu Fuß durch die Welt, auf der Suche nach dem was zählt!8000 Kilometer, 10 Millionen Schritte, 20 Monate, 18 LänderEines Morgens stieg der Fotograf und Filmemacher Rowin Hofer in seine Wanderschuhe, schnallte den Rucksack um, trat aus der Haustür und brach in ein neues Leben auf – ein Leben auf Wanderschaft. Gemeinsam mit seinem Cousin wanderte er fast zwei Jahre lang an die 8000 Kilometer, durch vier Kontinente und mehr als 18 Länder - dem Wesentlichen, der wahren Freiheit unter dem ständigen Schutz der allumfassenden Natur auf der Spur. Nicht nur um die Schönheit unserer Welt zu erfahren, sondern auch um sich selbst und einen einfachen Weg im komplizierten Alltag zu finden. Es ist eine radikale Absage an einen von Konsum geplagten, hedonistischen Lebensstil, wie wir ihn kennen. Der Versuch auszusteigen um wieder einzusteigen in das einzigartige System aus dem wir alle entstanden sind.