ETWAS FÜR KÖRPER UND PSYCHE TUN

Wer an Depressionen leidet, sollte etwas für seine körperliche und geistige Gesundheit tun. Dazu gehört: gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung.Beim Sport werden im Körper Stoffe ausgeschüttet, die die Stimmung heben, die Energie steigern und für einen besseren Schlaf sorgen. Es ist gut, auf Auslöser oder Warnsignale einer depressiven Phase zu achten. Dann kann man sich für das nächste Mal einen Notfallplan zurechtlegen.Außerdem ist es sehr wichtig, sich jemandem anzuvertrauen. Gute Freunde und Familienangehörige können einem helfen, besser mit Depressionen zurechtzukommen und Symptome zu bekämpfen. Manchen hilft es, ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Man sollte auch nie unterschätzen, wie wertvoll ein gutes Verhältnis zu Gott ist. Es kann sich sehr positiv darauf auswirken, wie man das Leben sieht. Wie Jesus Christus sagte, macht es glücklich, wenn man sich bewusst ist, dass man Gott braucht (Matthäus 5:3)", berichtet die Zeitschrift "Erwachet!", die bereits in 112 Sprachen erscheint.