10 Jahre „ Zeller Musi „ feiert Jubiläum am 14. Jänner in Rohrbach am Kulm

Pischelsdorf am Kulm: Rohrbach am Kulm | Wenn es was zu feiern gibt , sollte die Unterhaltungsmusikformation „ Zellermusi „ dabei sein, sagen die Hobbymusiker Hans Pfeifer und Herbert Klambauer selbst. Am Samstag , den 14. Jänner 2017 ist es kein Wunder , dass sie dabei sind, gilt es doch in der beheizten Kulmlandhalle Rohbach am Kulm bei Pischelsdorf ihr zehnjähriges Jubiläum zu feiern.

Ab 19 Uhr erfolgt der Einlass und los geht es um 20 Uhr mit einen abwechslungsreichen Stimmung- und Unterhaltungsprogramm .

Neben den Jubilaren gibt es auch Darbietungen von steirischen Unterhaltungsmusikgrößen , wie „ Die jungen Steirerländer „ , „ Schneiderwirt Trio „ , und „ Die Pagger Buam „. Vorverkaufskarten sind noch bei der Raiffeisenbank Pischelsdorf- Stubenberg oder beim Veranstalter , der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach am Kulm unter Telefonnummer : 0664/2301069 erhältlich.