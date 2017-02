Abschnittseisschießen der Feuerwehren in Reichendorf bei Pischelsdorf

05.02.2017, 14:54 Uhr

Zur Turniereröffnungen konnte Ortsfeuerwehrkommandant Hauptbrandinspektor Lorenz Reiter auch Ehrengäste , wie Bürgermeister Herbert Baier, Abschnittsbrandinspektor Karl Mayer begrüssen. Nach spannenden Duellen bei den einzeln Kehren und Partien stand am Samstagabend der Gewinner fest. Bei der Siegerehrung , welche im Gasthaus Bambiwirt in Reichendorf stattfand, konnte Hauptbrandinspektor Reiter mit Abschnittsbrandinspektor Mayer die Platzierungen bekannt geben und die verdienten Pokale den Mannschaften übergeben. Als Sieger ging die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gersdorf an der Feistritz vor FF Rohrbach am Kulm und der FF Hirnsdorf hervor. Die weiteren Plätze belegten FF Preßguts, FF Reichendorf , FF Pischelsdorf , FF Prebensdorf , FF Romatschachen und die FF Neudorf- Grosspesendorf.Die Freiwillige Feuerwehr Reichendorf bedankte sich bei allen teilnehmenden Mannschaften für die Teilnahme. Ein besonderer Dank wurde der Familie Renate und Karl Bauer aus gesprochen , welche ihre Teichanlage mit perfekter Eisfläche für die Veranstaltung zur Verfügung stellten.