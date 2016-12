Eine Glühlampe rettete sein Leben

06.12.2016, 20:15 Uhr

So erzählte Ernst Reiter (1915-2006), der viereinhalb Jahre im KZ Flossenbürg zubringen musste:„Bei einem Appellstehen wurde festgestellt, dass einem Häftling die Flucht gelungen war. In so einem Fall mussten wir die ganze Nacht in eisiger Kälte am Appellplatz stehen, bis der Häftling tot oder lebendig gefunden wurde. Kranke oder schwache Häftlinge sind dort oft einfach umgefallen. Bei so einem Appell erkältete auch ich mich und bekam sehr hohes Fieber. Gewöhnlich wurde man ins Krankenrevier gebracht. Doch ich wusste, dass das mein Todesurteil bedeuten würde. Das war kein Krankenhaus, wie wir es heute kennen, die Menschen waren nur lebende Leichen, die auf den Tod warteten. Damit mir das Krankenrevier erspart blieb, verzichteten meine 23 Glaubensbrüder in jener Nacht auf ihre eigenen Decken – obwohl es in diesen Baracken nicht geheizt war. Sie organisierten einen Holzbogen und eine Glühbirne und deckten mich zu. Dadurch kam ich tüchtig zum Schwitzen und das Fieber war am nächsten Tag gefallen. Ich konnte wieder am Appellplatz stehen. So retteten mir meine 23 Glaubensbrüder in jener Nacht mittels einer Glühbirne und ihren Decken mein Leben.

Dieser beispielhafte Zusammenhalt blieb der Lagerleitung nicht verborgen. Um das zu unterbinden, wurden wir auf verschiedene Baracken aufgeteilt. Das hat uns natürlich sehr entmutigt, aber wir hatten immer schon ein Liederbuch, das wir bei unseren Gottesdiensten verwendeten und wenn es möglich war, stärkten wir uns gegenseitig durch das Pfeifen oder Summen dieser Melodien – und wir wussten, dass einer für den anderen da war.“Diese Situation und die Lebensgeschichte ihres Vaters erzählte Judith Ribic in der Poly Gleisdorf, wo am 5.12.2016 wiederum das Zeitzeugengespräch der 2. Generation stattfand. „Wenn 74 Poly-Schüler 2 Stunden unbeweglich sitzen und so aufmerksam zuhören, muss der Vortrag sehr interessant gewesen sein“, meinte Direktor Albert Walter.Weitere Details auf: https://www.meinbezirk.at/weiz/lokales/74-schueler...