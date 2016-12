Eröffnung des Adventmarktes Gleisdorf 2016

02.12.2016, 21:50 Uhr

TIP Tourismusverband und Stadtgemeinde Gleisdorf luden ins Adventdorf auf den Gleisdorfer Hauptplatz zur Eröffnung ein.

Ein zauberhaftes Adventdorf am Hauptplatz mit dem hell erleuchteten Lichterzelt im Zentrum, in dem Stimmungsvolle Rahmenprogramme die Wartezeit aufs Christkind verkürzt werden. Dieser wurde am 2. Advent Wochenende von TIP-Chef, Bürgermeister, Pfarrer Dr.und TIP- Obmanneröffnet. Zuvor zogen die Kinder vom Kindergarten Sonnenstrahl unter der Leitung vonin das Lichterzelt um Musikalisch einen Adventkranz und nach dem Nikolauslied wieder einen Auszug zu machen. Nach den Eröffnungsreden umrahmte das Jugendvokalensemble der Musikschule Gleisdorf unter der Leitung vonmit einigen Liedern das Programm. Am Abend spielten noch Live die "Old School Basterds" mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern der 50er Jahren ein ca. einstündiges Konzert. Auch ein ORF- Kamerateam war zu Gast und drehte mit dem beliebten Moderatorim Adventdorf. Bei "Adventzeit mit Harry Prünster" wird am Sonntag 11. Dezember 2016 um 15:45 Uhr, die Sendung im ORF 2 ausgestrahlt.Es gab viel Handwerkliches zu Bestaunen und an den einzelnen Ständen sowie Hütten auch natürlich zu kaufen. Die Stadt-Tischler des Wirtschaftshofes haben heuer eine neue Doppelhütte gezimmert, damit der große Ansturm der Handwerkskünstler/ innen bewältigt werden konnte. Für die Tontechnik warvon "Indigen Audio" verantwortlich. Unter den Gästen waren noch der Direktor Prof. MMag.von der Musikschule Gleisdorf, Kulturreferent, Stadträtin, Finanzstadträtin, die Gemeinderäte DIund Mag. Dr.Infos: Advent mit Herz in Gleisdorf