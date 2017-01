Feuerwehrball in der Hügellandhalle St Margarethen an der Raab

29.01.2017, 21:13 Uhr

Mit perfekter Polonaise und Mitternachtseinlage der Florianijünger wurde wieder einmal eine schöne Ballnacht im Raabtal gefeiert

365 Tage im Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr St Margarethen an der Raab für jeden Einsatz gerüstet. An einem Tag steht der Einsatzort schon von vorne herein fest und der Einsatzbefehl heißt „ Alles Walzer „. Die gesamten Mannschaften der Feuerwehren des Abschnitt St Margarethen an der Raab sind dann in Balllaune. So fand am letzten Samstagabend der heurige Feuerwehrball „ in der Hügellandhalle mit einer stillvollen Polonaise der Feuerwehrkameraden mit ihren Partnerinnen und einer sehenswerten Mitternachtseinlage statt . Bei guter Laune stürmten die zahlreichen Ballbesucher und die Feuerwehrkameraden bis in die frühen Morgenstunden die Tanzfläche zur Musik von der Top- Musikformation „ Aufleb`n „ . Ortsfeuerwehrkommandant Hauptbrandinspektor Gerald Friedheim konnte zahlreiche Ehrengäste , wie Bürgermeister Ehren- Abschnittsbrandinspektor Johann Glettler und Ehren- Abschnittsbrandinspektor Karl Friedheim sowie Abschnittbrandinspektor Johann Maier und Oberbrandrat Dipl. Ing .Gerhard Grain von der Landesfeuerwehrschule Lebring in St Margarethen an der Raab begrüssen.