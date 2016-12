Kerzen als Gefahr zu Weihnachten

15.12.2016, 21:50 Uhr

Sicherheitshinweise zur Brandgefahr in der Weihnachtszeit

„Advent, Advent ein Licht brennt ....“ , beginnt ein bekanntes Weihnachtsgedicht. Doch manchmal brennt nicht nur ein Lichtlein, sondern eine ganze Wohnung oder das ganze Haus. Deshalb möchte ich Ihnen einige Tipps für die Brandverhütung in der Weihnachtszeit geben.:Weihnachtsbaum:Kaufen Sie Ihren Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Weihnachtsfest und stellen Sie ihn bis dahin in einen Eimer Wasser.Beim aufstellen ihres Weihnachtsbaumes beachten Sie bitte , dass der Baum samt Ständer sicher steht.Beachten Sie auch, dass der Baum nicht in der Nähe von leichtentzündlichen Gegenständen steht ( wie z.B . Vorhänge, Holzvertäfelungen, Möbel ).Kerzen nur mit dafür vorgesehenen Kerzenhaltern montieren ( mit Gelenk, damit ist gewährleistet, dass die Kerzen immer senkrecht angebracht werden können ).Beim Anbringen der Kerzen darauf achten, das genügend Abstand zu den darüber liegenden Ästen bleibt.Das Anzünden der Kerzen soll immer von der Baumspitze nach unten zu vorgenommen werden.Auslöschen der Kerzen in umgekehrten Richtung, von unten nach oben.Bei elektrischen Kerzen darauf achten, dass Sie der Norm entsprechen.Bei brennbarem Baumschmuck ( wie Strohsterne ) darauf achten, dass genügend Abstand zu den Kerzen gegeben ist.Vorsitz beim abbrennen von Spritzkerzen.Spritzkerzen nach dem abbrennen auf eine nicht brennbare Unterlage oder in einem Metalleimer geben. Spritzkerzen glühen nämlich noch lange nach !Bitte stellen Sie einen Eimer Wasser oder Ähnliches , wie Bodenvasen, Feuerlöscher, Löschdecken ) in unmittelbarer Nähe ihres wunderschön geschmückten Weihnachtsbaumes bereit , den im Anfangstadium eines Brandes kann man diesen noch am leichtesten bekämpfen !Ich hoffe , dass Sie durch kleine Tipps keine Feuertage, sondern ein „ Frohes und besinnliches Weihnachtsfest erleben.