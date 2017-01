Area Sound presents: Metal in Concert

Area Sound presents: Metal in Concert.Die Bands INTERREGNUM, Alphayn, Dysterol und IN THIS CHEST sorgen für eine ordentliche Stimmung im Jugendhaus Area52 Weiz.Einlass ab 19:00Eintrittspreis € 6 Abendkassa.Nähre Infos gibt’s im Jugendhaus Area52 Weiz, telefonisch unter 03172/2319850 oder auf unserer Facebook-Seite unter https://www.facebook.com/AreaSoundWeiz/